Novex inaugura tercera sucursal en Costa Rica y planea nuevas inversiones

El nuevo local se ubica en Solarium, mide 800 metros cuadrados y operará bajo el concepto de ferretería y home center de conveniencia. Este modelo está diseñado para ofrecer una experiencia de compra ágil y completa, combinando un surtido inmediato, con el acceso al catálogo digital.

Novex, la marca de ferretería y home center, que actualmente cuenta con dos tiendas en Costa Rica, una en Curridabat, otra en Escazú y Heredia en construcción, inauguró su primera tienda fuera del Gran Área Metropolitana, en la provincia de Guanacaste, específicamente en Liberia.

Carlos Ramírez, gerente general de Novex, afirma que el interés de la marca en Liberia, se debe a que es una de las zonas de mayor crecimiento económico del país.

“Vemos un mercado en expansión, con alta demanda comercial, turística, de proyectos habitacionales, de remodelación y de infraestructura que requieren soluciones de ferretería y home center con buen servicio y respaldo técnico”, agregó Ramírez.

Recientemente, Novex cumplió 5 años de su llegada a Costa Rica y afianzó su compromiso de crecimiento y generación de empleos en el país. Actualmente, además de sus dos tiendas, cuenta con el Centro de Distribución en Grecia, un Pick Up Center en Grecia, construye su tienda más grande en el país en Heredia y cuenta con un sólido Contact Center para ofrecer el mejor servicio al cliente.

Esta nueva operación, no solo atiende una necesidad de mercado, sino que también contribuye al desarrollo socioeconómico regional mediante la generación de 10 empleos directos.

“La tienda garantiza soluciones completas a través de sus más de 15 departamentos. Entre los más relevantes se encuentran: herramientas eléctricas y manuales, iluminación, eléctrico, pinturas, hogar, jardinería, fontanería, baños y muebles. Además del surtido, la sucursal ofrece asesoría personalizada, es un espacio pet friendly y cuenta con el servicio de envíos a todo el país”, mencionó Ramírez.