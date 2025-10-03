Autorizan venta de cadena de restaurantes Panda Express en El Salvador

Esta operación implica que BIA QSR Investments controlaría la empresa que opera la cadena de restaurantes de comida rápida Panda Express en El Salvador, que cuenta con seis sucursales en el país.

La Superintendencia de Competencia (SC) de El Salvador autorizó la concentración económica presentada por BIA QSR Investments, S.L., para adquirir Oriental Wok, S.A. de C.V., actualmente propiedad de Hunan Holdings Corp.

BIA QSR Investments tiene presencia en el país a través de sociedades como LivSmart Americas, S.A. de C.V., Comercializadora Interamericana, S.A. de C.V., y Beliv, LLC. Sucursal El Salvador, dedicadas principalmente a la producción y distribución de bebidas, así como a la distribución de insumos alimentarios.

El análisis conforme a la Ley de Competencia, asegura que las transacciones no generen limitaciones significativas a la rivalidad entre agentes económicos, necesaria para mantener el dinamismo del sector.

Los agentes involucrados participan en actividades pertenecientes a la misma cadena de valor, pues las sociedades del grupo comprador distribuyen distintas variedades de bebidas no alcohólicas, entre ellas, las del portafolio de la marca Pepsi, las cuales son utilizadas como insumos en el rubro de restaurantes donde opera Panda Express.

En este sentido, la operación se catalogó como vertical, y se evaluó principalmente si la misma podría permitir al comprador obstaculizar el acceso de insumos a otros restaurantes competidores o dificultar el acceso a una base de clientes suficiente para los competidores de bebidas. La información recopilada mostró que esta concentración económica no incrementa el riesgo de cometimiento de prácticas anticompetitivas que afecten a los consumidores salvadoreños.

Fue en marzo de este año que la SC de El Salvador recibió la solicitud de concentración económica de BIA QSR Investments, S.L..

Según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), las actividades relacionadas al servicio de comidas (incluye alojamiento) produjeron US$1,125 millones en 2024. Además, un estudio de la Defensoría del Consumidor reveló que, en promedio, el 36 % de los salvadoreños comen fuera del hogar al menos 4 veces por semana.