Empresas & Management

Moov Media Group se expande a Costa Rica y México con meta de crecer 50 % en tres años

La multinacional opera bajo un modelo de “One Stop Shop for marketing technology solutions” con tres unidades de negocio: Forma (consultoría tecnológica y analytics), Metrix (medios y performance) y Moov (estrategia creativa y contenidos).

Por revistaeyn.com La firma regional Moov Media Group, líder en tecnología y en marketing digital anunció el traslado de parte de su equipo a Costa Rica y México para acelerar su expansión en Centroamérica y Norteamérica. Esta inversión se da con el fin de fortalecer su presencia en la región, así como convertirse en referente, y aportar valor real al ecosistema digital costarricense.

La compañía, fundada en 2010, proyecta consolidar en Costa Rica su centro operativo regional y aprovechar el mercado mexicano como plataforma de escala comercial para atender a medianas y grandes empresas en Latinoamérica. Actualmente, cuenta con más de 300 profesionales en la región. “Apostamos por el talento local, combinando nuestra experiencia en growth marketing con tecnología, automatización e inteligencia artificial para entregar soluciones medibles, ágiles y de alto impacto”, señaló Ignacio Miranda, Corporate Growth & Development Manager, y quien lidera la internacionalización de Moov Media Group. Miranda comentó que Costa Rica y México son piezas estratégicas para el desarrollo de la compañía; uno por su tamaño y dinamismo, y el otro por su talento y conectividad regional.