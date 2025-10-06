Cemex vende su fábrica de cemento en Panamá por US$200 millones a grupo dominicano

POR revistaeyn.com / EFE
El gigante mexicano Cemex anunció este lunes que cerró la venta de su operación en Panamá por 200 millones de dólares al dominicano Grupo Estrella, como parte de una estrategia para optimizar su portafolio e invertir en mercados prioritarios.
Una "parte menor de los recursos obtenidos" por la venta en Panamá ha sido destinada a incrementar la participación accionarial de Cemex en estadounidense Couch Aggregates, dedicada a la industria de agregados, "hasta alcanzar una participación mayoritaria, ampliando así la alianza estratégica anunciada originalmente en julio de 2024", precisa un comunicado oficial.
Cemex cree que, en el corto plazo, esta inversión compensará la pérdida de EBITDA por la venta de sus operaciones en Panamá. Una pequeña parte de los ingresos de la desinversión de Panamá se está asignando a esta transacción.
Couch sirve a diversos mercados con arena, grava y piedra triturada, operando 7 pozos de arena y grava y 5 terminales marítimas.
¿QUÉ COMPRA GRUPO ESTRELLA A CEMEX EN PANAMÁ?
La transacción de 200 millones de dólares en Panamá involucra a la planta de cemento ubicada en Calzada Larga, Chilibre, la cual, al 31 de diciembre de 2024, tenía una capacidad instalada de cemento de aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas por año, precisa Cemex.
"Estas transacciones son componentes importantes en nuestra estrategia para reequilibrar nuestro portafolio y continuar invirtiendo en el crecimiento en mercados prioritarios, particularmente agregados en los Estados Unidos", dijo Jaime Muguiro, CEO de Cemex.
También incluye los activos relacionados de cemento, concreto premezclado, agregados y los derechos para adquirir reservas adicionales para las operaciones en Panamá, de acuerdo con la información oficial.
Cemex, una de las empresas cementeras más grandes del mundo, afirma en su comunicado que conservará su negocio de aditivos en Panamá, país al que llegó en 1994 con la adquisición de Cemento Bayano, en lo que fue primera operación en Centroamérica.
El Grupo Estrella es un conglomerado industrial de propiedad privada con sede en la República Dominicana, con más de 42 años de trayectoria y actividades en el área de la construcción y en sectores energético, salud, aeroportuario y medios de comunicación en Centroamérica y el Caribe, según la misiva oficial.