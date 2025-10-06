Cemex vende su fábrica de cemento en Panamá por US$200 millones a grupo dominicano

Empresas & Management

Cemex conservará su negocio de aditivos en Panamá, país al que llegó en 1994 con la adquisición de Cemento Bayano, en lo que fue primera operación en Centroamérica.

POR revistaeyn.com / EFE El gigante mexicano Cemex anunció este lunes que cerró la venta de su operación en Panamá por 200 millones de dólares al dominicano Grupo Estrella, como parte de una estrategia para optimizar su portafolio e invertir en mercados prioritarios. Una "parte menor de los recursos obtenidos" por la venta en Panamá ha sido destinada a incrementar la participación accionarial de Cemex en estadounidense Couch Aggregates, dedicada a la industria de agregados, "hasta alcanzar una participación mayoritaria, ampliando así la alianza estratégica anunciada originalmente en julio de 2024", precisa un comunicado oficial. Cemex cree que, en el corto plazo, esta inversión compensará la pérdida de EBITDA por la venta de sus operaciones en Panamá. Una pequeña parte de los ingresos de la desinversión de Panamá se está asignando a esta transacción.

Couch sirve a diversos mercados con arena, grava y piedra triturada, operando 7 pozos de arena y grava y 5 terminales marítimas.

¿QUÉ COMPRA GRUPO ESTRELLA A CEMEX EN PANAMÁ?