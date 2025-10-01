Inauguran sucursal número 38 de formato Masxmenos en Costa Rica

Empresas & Management

Desde octubre del 2024, la compañía ha inaugurado 13 nuevos puntos de venta de sus diferentes formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) en Costa Rica, que representan más de 300 nuevos empleos.

Por revistaeyn.com La tienda número 38 del formato Masxmenos llega a Liberia, Costa Rica, para ofrecer a los visitantes de la zona una gran variedad de productos, servicios financieros, farmacia, entre otros. La cadena de supermercados Walmart celebra así sus 20 años de estar en Costa Rica y reafirma su plan de crecimiento en el país, con la apertura de esta moderna tienda, en un cantón que ha experimentado un notable auge en los últimos años.

Ubicado a 500 metros antes del cruce de Liberia, sobre la ruta 1, y con 2.175 m², este Masxmenos es el primero en Liberia y la tienda número 38 de este formato en Costa Rica, y forma parte del plan de inversión de la compañía de US$600 millones y la generación de 3.000 empleos directos en los próximos cinco años en el país. Mónica Elizondo, especialista senior de Asuntos Corporativos de Walmart, aseguró que con esta apertura, la compañía reafirma su propósito de seguir promoviendo bienestar para que las familias puedan vivir mejor, al mismo tiempo que fortalece el desarrollo local y genera más empleo formal, al incorporar a 42 personas de la zona a su equipo de trabajo. “Esta iniciativa refleja nuestro compromiso con el crecimiento sostenible y el impulso a las comunidades donde tenemos presencia”, dijo Elizondo.