Nueva inversión impulsa la apertura de Unidad de Pediatría en El Salvador

Por revistaeyn.com
El Centro Médico Escalón anunció la puesta en funcionamiento en El Salvador de una nueva Unidad de Pediatría, un espacio especializado destinado a brindar atención médica integral para niños y adolescentes en la capital salvadoreña.
La nueva unidad se convierte en la primera en esta área de la capital que ofrece un modelo de atención pediátrica completo durante las 24 horas del día, concentrando en un mismo lugar diversos servicios médicos necesarios para atender a pacientes menores de edad.
La creación de esta área especializada forma parte de un plan de inversión destinado a fortalecer la infraestructura hospitalaria del centro médico. De acuerdo con la institución, el 54 % de los recursos se destinó a la remodelación y adecuación de las instalaciones, mientras que el 46 % restante se utilizó para la adquisición de equipamiento médico necesario para habilitar áreas de hospitalización pediátrica y cuidados intermedios.
Asimismo, las habitaciones fueron diseñadas específicamente para pacientes infantiles, con espacios que buscan generar un ambiente más amigable y menos intimidante para los niños durante su recuperación.
El área reúne diferentes servicios clínicos que permiten una atención coordinada entre especialistas. Entre ellos se incluyen emergencia pediátrica con médicos disponibles las 24 horas, laboratorio clínico para la toma y procesamiento de muestras, estudios de rayos X e imágenes diagnósticas, procedimientos de cirugía pediátrica y espacios de hospitalización adaptados a las necesidades de los pacientes más jóvenes.
Según explicó Michelle de Marroquín, jefa de Mercadeo del hospital, el proyecto surge como una respuesta a una necesidad dentro del sistema de salud nacional. “El proyecto responde a una necesidad del sistema de salud al ofrecer a los pediatras del país un hospital que respalda su práctica médica con servicios integrados y continuidad en la atención de sus pacientes”, señaló.
Para Ernesto Ramírez, gerente general del hospital, la inauguración de la unidad forma parte de una estrategia institucional de crecimiento orientada a ampliar los servicios especializados disponibles para las familias salvadoreñas.
“Con esta nueva Unidad de Pediatría reafirmamos nuestro compromiso con la salud de la niñez salvadoreña, ofreciendo atención médica especializada en un entorno donde las familias encuentren confianza, seguridad y acompañamiento”, expresó.
La institución considera que el fortalecimiento de la atención pediátrica cobra mayor relevancia en un contexto de expansión urbana y crecimiento de familias jóvenes en la capital, lo que incrementa la necesidad de servicios hospitalarios modernos y cercanos.