Nueva inversión impulsa la apertura de Unidad de Pediatría en El Salvador

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Con esta iniciativa, Centro Médico Escalón busca consolidar un modelo de atención que combine tecnología médica, especialización clínica y un enfoque humano.

Por revistaeyn.com El Centro Médico Escalón anunció la puesta en funcionamiento en El Salvador de una nueva Unidad de Pediatría, un espacio especializado destinado a brindar atención médica integral para niños y adolescentes en la capital salvadoreña. La nueva unidad se convierte en la primera en esta área de la capital que ofrece un modelo de atención pediátrica completo durante las 24 horas del día, concentrando en un mismo lugar diversos servicios médicos necesarios para atender a pacientes menores de edad.

La creación de esta área especializada forma parte de un plan de inversión destinado a fortalecer la infraestructura hospitalaria del centro médico. De acuerdo con la institución, el 54 % de los recursos se destinó a la remodelación y adecuación de las instalaciones, mientras que el 46 % restante se utilizó para la adquisición de equipamiento médico necesario para habilitar áreas de hospitalización pediátrica y cuidados intermedios. Asimismo, las habitaciones fueron diseñadas específicamente para pacientes infantiles, con espacios que buscan generar un ambiente más amigable y menos intimidante para los niños durante su recuperación. El área reúne diferentes servicios clínicos que permiten una atención coordinada entre especialistas. Entre ellos se incluyen emergencia pediátrica con médicos disponibles las 24 horas, laboratorio clínico para la toma y procesamiento de muestras, estudios de rayos X e imágenes diagnósticas, procedimientos de cirugía pediátrica y espacios de hospitalización adaptados a las necesidades de los pacientes más jóvenes.