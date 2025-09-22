Nvidia invertirá US$100.000 millones en OpenAI

Empresas & Management

Por Agencia EFE El gigante estadounidense de los chips Nvidia anunció una inversión de US$100.000 millones en la tecnológica OpenAI como parte de una alianza estratégica para construir centro de datos y sistemas con mayor potencia y capacidad. El acuerdo histórico permitirá a OpenAI implementar al menos 10 gigavatios, construir centros de datos de IA con sistemas de Nvidia, con el fin de entrenar y ejecutar su próxima generación de modelos en el camino hacia la implementación de la "superinteligencia", explicaron las compañías en un comunicado.

En este sentido, Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, dijo que la inversión y la colaboración de las dos compañías marcan el siguiente paso para impulsar la "próxima era de la inteligencia". Los 10 gigavatios equivalen a entre 4 y 5 millones de procesadores gráficos (GPU), lo que subraya lo "gigantesco" del proyecto, según el ejecutivo. Por su parte, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, advirtió de que la infraestructura computacional será la base de la economía del futuro y que las compañías estadounidenses trabajan para lograrlo.