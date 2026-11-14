Costa Rica registró casi 500 millones de intentos de ciberataques a septiembre

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El incremento refleja una mayor actividad de los ciberdelincuentes en el país y una intensificación de las operaciones dirigidas a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes e infraestructuras digitales de organizaciones públicas y privadas.

Por revistaeyn.com Costa Rica contabilizó 498,2 millones de intentos de ciberataques entre enero y septiembre de 2026, una cifra que supera en más del doble los 225,7 millones registrados durante todo 2025, según datos del laboratorio de inteligencia de amenazas FortiGuard Labs, de la empresa Fortinet. El incremento refleja una mayor actividad de los ciberdelincuentes en el país y una intensificación de las operaciones dirigidas a identificar vulnerabilidades en sistemas, redes e infraestructuras digitales de organizaciones públicas y privadas.

Uno de los indicadores que evidencia este comportamiento es el escaneo activo, una práctica utilizada por los atacantes para detectar posibles puntos débiles antes de ejecutar una intrusión. Durante los primeros nueve meses de 2026 se contabilizaron 204 millones de intentos de este tipo, frente a los 56 millones identificados en el conjunto de 2025. El aumento ocurre en un contexto en el que los grupos dedicados a actividades maliciosas incorporan herramientas de inteligencia artificial (IA) y automatización para acelerar el reconocimiento de objetivos, localizar fallas de seguridad y desarrollar ataques con mayor rapidez. “Las amenazas cibernéticas están evolucionando rápidamente, potenciadas por el uso de la inteligencia artificial. Hoy no se trata únicamente de enfrentar un mayor volumen de ataques, sino de tener la capacidad de responder a amenazas cada vez más sofisticadas”, señaló Diego Mora Cristi, Country Manager de Fortinet Costa Rica. El panorama también está marcado por la expansión de la dark web como espacio de comercialización de herramientas y servicios utilizados para actividades ilícitas. La disponibilidad de kits de ataque y recursos especializados facilita que personas con distintos niveles de conocimientos técnicos puedan desarrollar operaciones contra sistemas informáticos.