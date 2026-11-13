Insumos médicos concentran el 36% del valor de exportaciones de Costa Rica

Centroamérica & Mundo

El INEC señala que esta concentración comprende instrumentos médicos, quirúrgicos, de diagnóstico, rehabilitación e imagenología, entre ellos equipos de terapia, aparatos de respiración, productos de ortopedia y prótesis.

Por revistaeyn.com Los instrumentos y aparatos de uso médico se consolidaron como uno de los principales componentes de la oferta exportadora de Costa Rica, al concentrar aproximadamente el 36% del valor total de las ventas de bienes al exterior durante el tercer trimestre de 2026, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre julio y septiembre, las exportaciones costarricenses alcanzaron los US$6.225,7 millones. De ese monto, los productos vinculados con dispositivos e instrumentos médicos representaron una proporción significativa, reflejo de la importancia de esta actividad dentro del comercio exterior del país.

El principal rubro correspondió a jeringas, agujas, catéteres, cánulas y productos similares, cuyas ventas sumaron US$1.048,3 millones, equivalentes al 16,84% del valor exportado. A este grupo le siguieron los demás instrumentos y aparatos de uso médico, con US$789,9 millones y una participación del 12,69 %, señala INEC. También destacaron los artículos y aparatos de prótesis, que registraron exportaciones por US$432,7 millones, correspondientes al 6,95 % del total. En conjunto, estas tres categorías acumularon aproximadamente US$2.271 millones, equivalentes al 36,48 % de las exportaciones de bienes durante el periodo analizado. El INEC señala que esta concentración comprende instrumentos médicos, quirúrgicos, de diagnóstico, rehabilitación e imagenología, entre ellos equipos de terapia, aparatos de respiración, productos de ortopedia y prótesis.