Insumos médicos concentran el 36% del valor de exportaciones de Costa Rica

Por revistaeyn.com
Los instrumentos y aparatos de uso médico se consolidaron como uno de los principales componentes de la oferta exportadora de Costa Rica, al concentrar aproximadamente el 36% del valor total de las ventas de bienes al exterior durante el tercer trimestre de 2026, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Entre julio y septiembre, las exportaciones costarricenses alcanzaron los US$6.225,7 millones. De ese monto, los productos vinculados con dispositivos e instrumentos médicos representaron una proporción significativa, reflejo de la importancia de esta actividad dentro del comercio exterior del país.
El principal rubro correspondió a jeringas, agujas, catéteres, cánulas y productos similares, cuyas ventas sumaron US$1.048,3 millones, equivalentes al 16,84% del valor exportado. A este grupo le siguieron los demás instrumentos y aparatos de uso médico, con US$789,9 millones y una participación del 12,69 %, señala INEC.
También destacaron los artículos y aparatos de prótesis, que registraron exportaciones por US$432,7 millones, correspondientes al 6,95 % del total.
En conjunto, estas tres categorías acumularon aproximadamente US$2.271 millones, equivalentes al 36,48 % de las exportaciones de bienes durante el periodo analizado.
El INEC señala que esta concentración comprende instrumentos médicos, quirúrgicos, de diagnóstico, rehabilitación e imagenología, entre ellos equipos de terapia, aparatos de respiración, productos de ortopedia y prótesis.
Otros productos relevantes dentro de la oferta exportadora de Costa Rica fueron las piñas tropicales frescas, con US$287,6 millones (4,62 %), y las preparaciones compuestas para la industria de bebidas, que alcanzaron US$213,1 millones (3,42 %).
En cuanto a los mercados de destino, Estados Unidos mantuvo el liderazgo como principal socio comercial de Costa Rica. Durante el tercer trimestre recibió productos por US$3.120,4 millones, equivalentes al 50,12 % del valor total exportado.
En segundo lugar se ubicaron los Países Bajos, con US$576 millones (9,25 %), seguidos de Guatemala, que concentró US$284,4 millones (4,57 %); Nicaragua, con US$246,8 millones (3,96 %), y Bélgica, con US$226,8 millones (3,65 %), apunta INEC.
Por otra parte, las importaciones costarricenses sumaron US$7.174,6 millones, lo que generó un déficit comercial de aproximadamente US$948,9 millones durante el trimestre.
El transporte marítimo movilizó el 45,4 % del valor exportado, mientras que el aéreo representó el 37,1 %, una distribución que evidencia la participación de ambas modalidades en el movimiento de mercancías hacia los mercados internacionales.