Participe en Approaching the Future 2024

Por revistaeyn.com

Usted puede ser parte del Approaching the Future 2024. Solo debe llenar este cuestionario (clic acá) para participar de la 9ª edición de Approaching The Future – Tendencias en reputación y gestión de intangibles, informe anual de tendencias que elabora Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, junto a Canvas Estrategias Sostenibles y al cual nos unimos como Revista Estrategia & Negocios.

Este estudio busca conocer las principales tendencias y los temas clave que impactan de lleno en la agenda empresarial de Europa, Latinoamérica y Centroamérica.