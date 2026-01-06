Trump dice que Rubio, Hegseth y Miller estarán a cargo de Venezuela

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está "cooperando".

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

"Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Administración Trump, para "un rol más elevado" en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de "políticas" y que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

El sábado Trump dijo que EEUU gobernará Venezuela y aseguró que "estamos al cargo" del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no "hace lo correcto".

"Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva", afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.