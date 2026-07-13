Precio del café cae 2,8% en junio en un mercado en alerta por el efecto de El Niño

Por: Agencias

El precio mundial del café descendió 2,8% en junio respecto a mayo y se situó en "el nivel más bajo en casi dos años" en un mercado que, según la Organización Mundial del Café (ICO, por sus siglas en inglés), está atento a los efectos de El Niño, que "se convertirá en un Súper El Niño a finales de 2026".

La cotización del café alcanzó en junio un promedio de 248,90 centavos de dólar por libra -equivalente a unos 453 gramos- (217,80 céntimos de euro/libra), según ICO.

Esta organización ha explicado en su último informe que los precios continuaron la tendencia a la baja observada el mes anterior hasta el 9 de junio, cuando de media cotizó a 231,96 centavos de dólar/libra, para luego "repuntar bruscamente" hasta los 272,39 centavos de dólar/libra a final de mes.

"El clima ha vuelto a emerger como el principal motor de la dinámica de los precios del café", ha asegurado la ICO antes de precisar que, si bien la perspectiva de suministro cada vez es más positiva, las noticias de posibles grandes efectos de El Niño en las producciones han hecho repuntar su precio.

También ha explicado que la caída de las exportaciones en mayo, sumada a la escasez de inventarios y a una mayor disminución de las existencias certificadas de café arábica en Estados Unidos ha generado "nerviosismo en el mercado".

Respecto a la producción brasileña, ha apuntado que las lluvias, superiores a la media, están ralentizando su cosecha y han afectado a la calidad del grano, con pérdidas localizadas que se han traducido en un impulso de los precios.

Por tipos de café, los precios de los suaves colombianos aumentaron en junio un 0,4 %; los suaves brasileños disminuyeron un 2,4 %; los naturales brasileños cayeron un 7,4 % y el del café robusta de Colombia creció una media del 1,7 %, según los indicadores del ICO.

Según el portal financiero Trading Economics, el café cotiza en la jornada de este lunes en los mercados de futuros a 329,02 céntimos de dólar/libra (287,91 céntimos de euro/libra).

"La volatilidad se ha intensificado recientemente, ya que los suministros globales ajustados han aumentado la sensibilidad del mercado a los desarrollos climáticos, lo que ha llevado a los inversores a ajustar rápidamente sus posiciones", han asegurado los analistas de Trading Economics.

Han añadido que los inversores continúan monitoreando el riesgo de El Niño y su posible impacto en el desarrollo de la cosecha 2027/28.