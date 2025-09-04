El café alcanza niveles históricos por el clima extremo y tensiones comerciales

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El precio del café continúa en una escalada que impacta tanto a productores como a consumidores en todo el mundo. Las alteraciones climáticas y las políticas arancelarias están detrás de este fenómeno que ya se refleja en los bolsillos de los consumidores. En Estados Unidos, el café molido alcanzó en julio un promedio de US$8.41 por libra, cifra sin precedentes y que representa un aumento del 33 % en comparación con el mismo mes del año pasado, según registros de la Oficina de Estadísticas Laborales. En el mercado internacional, el grano se mantiene cerca de los niveles más altos de los últimos 50 años, alcanzados en febrero.

Los datos oficiales muestran que en julio los precios de todas las presentaciones de café —desde el instantáneo hasta el tostado— se incrementaron 14.5 % interanual, lo que lo convierte en el segundo producto con mayor inflación anual dentro del índice de precios al consumidor, solo superado por los huevos. El factor climático ha jugado un papel crucial. Brasil, el principal productor mundial que abastece alrededor del 40 % del café global, sufrió una sequía severa que afectó drásticamente la cosecha. Posteriormente, lluvias intensas complicaron aún más la producción. Vietnam, el segundo proveedor internacional, experimentó un retroceso del 20 % en su producción durante 2024 debido a la falta de agua, seguido también por tormentas que redujeron aún más la oferta. Expertos han calificado este patrón como un “latigazo de precipitaciones”: primero sequías que dañan las plantas y después lluvias excesivas que deterioran calidad y volumen. A este panorama se suman las tensiones comerciales. Un informe de la Organización Internacional del Café advirtió que los aranceles del 50 % impuestos por la administración Trump a Brasil podrían ejercer más presión al alza sobre los precios. Aunque el impacto directo en cadenas como Starbucks sería limitado —se estima que deberían ajustar apenas un 0.5 % sus tarifas—, el efecto acumulativo en los consumidores resulta inevitable.