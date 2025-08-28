México con récord de inversión en el segundo trimestre pese a aranceles de EEUU

POR EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el país alcanzó el máximo nivel de inversión extranjera en un segundo trimestre, al lograr 34.265 millones de dólares, y presumió que ni siquiera la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos pudo debilitar la economía mexicana.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34.265 millones de dólares. 2025 supera los 31.096 (millones de dólares) del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble del 2017”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que el “mito del oscurantismo neoliberal” establecía que “si aumentaban los salarios iba a haber inflación; que si aumentaba el salario mínimo, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión, porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata”.