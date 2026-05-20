PROSPECTIVA/ Gerd Leonhard: "El futuro ya no es digital, es humano"

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El futurista alemán advierte que la tecnología debe ser una herramienta y no un propósito. Aboga por una regulación ética que priorice la conciencia sobre la conveniencia y la cultura sobre el algoritmo. Regular éticamente los avances tecnológicos.

Por Gabriela Origlia - Estrategia & Negocios Gerd Leonhard está dedicado a analizar el futuro y, en especial, el impacto de las transformaciones que provoca la tecnología. Más precisamente, a advertir cuáles serían las consecuencias si los seres humanos dejan de dirigirla. “Es una herramienta no un propósito en sí mismo”, dice varias veces a lo largo de la conversación con Estrategia & Negocios. Conferencista internacional, diserta sobre la interacción de la Inteligencia Artificial (IA) con los ciudadanos. “Personas, planeta, propósito y prosperidad” son los conceptos en los que centra sus exposiciones convencido de que se puede diseñar un futuro mejor. Aunque advierte sobre los riesgos de endiosar a la tecnología, es optimista. Ha trabajado en compañías como Microsoft, NBC, Visa, Google e IBM y sostiene que para que haya un “mañana mejor y más centrado en el ser humano” hay que regular éticamente el avance tecnológico. Sobre aquellos líderes políticos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se pronuncian contra las regulaciones, afirma que de lo que se trata es de “construir un futuro mejor”.

Plantea que los regímenes autocráticos no funcionan, que no hay posibilidad desde una autocracia “buena o positiva” y ratifica la importancia de los sistemas democráticos “sólidos”. Reconoce que la tecnología también puede ser utilizada para consolidar regímenes autoritarios si no se instrumentan las salvaguardas éticas y legales adecuadas. “El mayor peligro no es que las máquinas tomen el control, sino que nos volvamos como ellas”, dijo a E&N e insiste en que “la tecnología, las máquinas saben de lógica, pero no de relaciones personales”. Para graficar su pensamiento apunta que, sin dudas, cualquier persona quiere ser atendida por un “gran doctor, por un súper doctor” pero rechazaría que ese profesional sea un robot. “Quiere una persona. No confiaría solo en la tecnología, quiere poder hablar, interactuar”, sintetiza. Leonhard señala que no se debería privilegiar “la conveniencia sobre la conciencia” porque es lo que podría desembocar en la deshumanización. Destaca entre los expertos persuadidos de que la IA debe “ampliar” a la inteligencia humana, no reemplazarla. El conferencista apunta que en una década las tecnologías estarán en todas partes, serán disruptivas y su desarrollo vertiginoso continuará. Sin embargo, reitera que el impacto “dependerá de nosotros. Por eso ya no hay que hablar de las transformaciones digitales, sino de las humanas. Las corporaciones deben centrarse ahí, en la persona. La IA estará en todos los sectores, pero debe ser gestionada por los humanos, la ética debe comandarla”. Como futurista humanista, ¿qué plantea sobre las ciudades del futuro? Me enfoco sobre el futuro en general, sobre cómo evolucionaremos. Y, en ese marco, por supuesto que también está el impacto de las tecnologías en el desarrollo de las ciudades. Las ciudades deben ser diseñadas para servir a las personas que, cada vez menos, quieren vivir en las grandes urbes. Coincido fuertemente con la frase de Peter Druker sobre que “la cultura se come a la estrategia en el desayuno”. Modificándola levemente, le diría que la cultura se come a la tecnología. Todavía es así. En Sudamérica, en Centroamérica, hay una cultura humanista. Es importante que la cultura, que la experiencia, esté por encima del hacer dinero. La tecnología es una herramienta, es algo que usamos, no es el propósito. No debemos perder el propósito. Estamos en una época en la que hay una suerte de endiosamiento de la tecnología... No podemos ver a la tecnología como a un Dios, como ala solución de todos los problemas. No es nuestra salvadora.