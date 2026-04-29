Gamificación: usando juegos como herramienta de aprendizaje y cultura empresarial

Tecnología & Cultura Digital

La gamificación funciona porque activa los mismos circuitos de recompensa, tomando elementos característicos de los juegos, como puntos, niveles, insignias, rankings, recompensas; y aplicándolos a procesos que no son juegos por naturaleza.

Por Hugo Díaz - Estrategia & Negocios En un mundo donde el conocimiento se duplica en pocos meses y la Inteligencia Artificial redefine la necesidad de ciertas habilidades humanas, las empresas enfrentan un reto crítico: ¿cómo capacitar a su personal para adaptarse al cambio? Lamentablemente el 87 % de las iniciativas de capacitación corporativa fracasan por faltade participación activa. Esto quiere decir que invertimos en programas que muy pocos terminan y plataformas que rara vez se usan. No es porque la gente no quiera aprender; el 94 % de los empleados reportan que se quedarían más tiempo en una empresa que invierte en su desarrollo. El problema es que los formatos tradicionales siguen desconectados de cómo los humanos realmente aprenden.

Quienes crecimos viendo Plaza Sésamo vimos una revolución silenciosa: convertir horas de TV, normalmente pasivas, en contenido educativo que despertaba curiosidad, reforzaba aprendizajes y mantenía nuestra atención. Hoy, la preocupación de muchos padres es el tiempo que los niños pasan con videojuegos, lo cual invita a pensar en una solución similar, esta vez enfocada en juegos. Y aquí está la oportunidad empresarial que muchos pasan por alto: esa predisposición lúdica no desaparece en la edad adulta. A veces hay que desempolvarla, pero basta una dinámica bien diseñada para que resurjan el entusiasmo, la colaboración y ese espíritu competitivo sano. Si Plaza Sésamo nos enseñó que aprender puede ser parte del entretenimiento, ¿por qué seguimos torturando a nuestros equipos con capacitaciones que los hacen adormecer? En el mundo empresarial observamos destellos del potencial lúdico en las dinámicas de trabajo en equipo, pero los juegos pueden ir más allá y convertirse en una herramienta estratégica para el aprendizaje corporativo. Ahora bien, para aprovecharlo, es crucial diferenciar dos conceptos que suelen confundirse: gamificación y aprendizaje basado en juegos.

EL CAMINO DEL APRENDIZAJE

La gamificación funciona porque activa los mismos circuitos de recompensa, tomando elementos característicos de los juegos, como puntos, niveles, insignias, rankings, recompensas; y aplicándolos a procesos que no son juegos por naturaleza. Duolingo es el ejemplo perfecto. El producto principal no es un juego, pero esa sensación de mantener tu racha de 150 días, subir de nivel o superara tu primo en la tabla, activa mecanismos de motivación que entendemos intuitivamente. En el contexto empresarial, la gamificación funciona extraordinariamente bien para fomentar hábitos: completar módulos de capacitación, avanzar en programas de incorporación de personal, documentar procesos o adoptar nueva tecnología. Pero gamificar no es lo mismo que aprender jugando.

APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS

Todos hemos visto esos intentos desesperados de hacer “divertido” un curso de cumplimiento burocrático añadiendo puntos y reconocimientos a un contenido aburrido. O peor aún: ese módulo de ética empresarial donde un avatar robótico te da puntos por elegir la respuesta obvia en dilemas morales simplistas. A eso se le conoce como el error del “brócoli con chocolate”: intentar disfrazar algo inherentemente tedioso esperando que la capa dulce lo vuelva atractivo. Claramente no funciona. Los empleados detectan la manipulación y la resistencia crece. El aprendizaje basado en juegos es radicalmente diferente. Aquí el contenido se integra orgánicamente dentro de la mecánica del juego. Aprenderse convierte en requisito natural para progresar, no en algo artificialmente pegado encima.

Pensemos en un escape room corporativo donde, para resolver los acertijos, el equipo debe analizar y comprender conceptos clave del negocio. El aprendizaje surge naturalmente porque se vuelve necesario para ganar. La clave es diseñar experiencias donde la curiosidad, el desafío y la satisfacción de resolver problemas hagan que el contenido fluya sin resistencia.

SIMULACIONES: DONDE EL JUEGOSE ENCUENTRA CON LA REALIDAD

La evolución natural del aprendizaje basado en juegos son las simulaciones. Aquí trascendemos lo lúdico para crear laboratorios empresariales donde los participantes pueden experimentar y fracasar sin consecuencias devastadoras. En una simulación de negocios —utilizando programas como el Acton MBA— los participantes deben lanzar un producto, manejar flujo de caja, negociar, contratar personal o ajustar precios, todo en un entorno controlado y en tiempo real. En este ambiente, un error que cuesta millones de dólares se convierte en lección invaluable, no en catástrofe. Las simulaciones comprimen años de experiencia en semanas de aprendizaje intensivo, desarrollando esa intuición empresarial que normalmente toma décadas cultivar. Este tipo de experiencias entrenan habilidades imposibles de “explicar” en una capacitación tradicional: pensamiento crítico, análisis bajo presión, gestión del riesgo, negociación compleja. Cosas que solo se aprenden viviendo...o simulando con la intensidad adecuada.

POR QUÉ FUNCIONA TAN BIEN

Los millennials y Gen Z crecieron con videojuegos. Tienen poca tolerancia a capacitaciones pasivas y alta afinidad por experiencias interactivas. Pero esto trasciende generaciones: el juego es parte de nuestra naturaleza, independientemente de la edad o rol. Cuando una organización incorpora dinámicas de juego bien diseñadas, los resultados destacan: • La gente participa con más energía. • El aprendizaje se vuelve memorable. • Se fortalece la cultura organizacional. • Aumenta la colaboración entre equipos. • Se reduce la resistencia al cambio. Lo más importante: se construye una cultura donde aprender se siente emocionante, no obligatorio. Donde el desarrollo profesional es anticipado con entusiasmo, no soportado con resignación

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ