¿Qué cualidades hacen a un gran líder?

En su reciente libro The Journey of Leadership: CEOs Learn to Lead from the Inside Out, cuatro autores de McKinsey llaman a esto “liderar desde dentro hacia fuera”, y sostienen que esta habilidad comienza con un profundo autoconocimiento. Un buen liderazgo, dicen, consiste en equilibrar sus duras habilidades empresariales con las habilidades blandas de liderazgo, que a veces son las más difíciles de reunir y a menudo distan mucho de los estilos de gestión de épocas anteriores.

El liderazgo del siglo XXI (y más allá) tiene un sentido de propósito: sabe que marcar una diferencia positiva va más allá de hacer números y requiere un compromiso sincero para mejorar la vida y los medios de subsistencia de las personas y restaurar la salud del planeta.

Identifica problemas apremiantes que antes podrían haberse pasado por alto y, después, concibe formas innovadoras de abordarlos.