Ser jefe es estresante, pero ¿está bien desahogarse en el trabajo?

“Si te vas y te quedas en silencio durante dos días, eso no le da confianza ni seguridad a tu equipo”, dice.

Para evitar cualquier confusión, es posible que desee decirle a su equipo por qué se va antes de dar un paso atrás, dice Amy Edmondson, profesora de liderazgo y administración en la Universidad de Harvard y autora de “The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth”.

“Eres un ser humano”, dice. “Diga: ‘Me siento muy frustrado en este momento y corro el riesgo de decir algo de lo que me arrepiento. Si me dejas ser humano por un tiempo, voy a tratar de lidiar con esto y volveré más tarde en un mejor espacio mental’”.

Al expresar cómo se siente y que necesita tomarse unos minutos para usted, está creando un ambiente de transparencia y confianza.

Con información de CNBC