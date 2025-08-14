Realizarán feria de empleo del sector construcción en El Salvador

Empresas & Management

Se espera que alrededor de 60 empresas pongan a disposición sus necesidades de personal de todo nivel, para recibir hojas de vida de las personas interesadas en ser contratadas.

Por revistaeyn.com La empresa MULTICOM S.A. de C.V. anunció la próxima realización de la primera edición de Expo Empleo El Constructor en El Salvador. Este espacio será un punto de encuentro para las empresas de las diferentes áreas del sector y las personas que buscan un empleo, o quieren mejorar el que tienen. Expo Empleo El Constructor se desarrollará el 28 de septiembre en el Polideportivo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas – UCA, en San Salvador en horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

“Nuestro compromiso es estimular y dinamizar a la industria de la construcción, y creemos que conectar empresas y trabajadores es algo fundamental para este fin, ya que permite que las personas lleven el sustento a sus familias y las empresas tengan la mano de obra que necesitan para seguir desarrollando las obras”, afirma Guillermo Noubleau, director general de MULTICOM. Se espera que alrededor de 60 empresas de las mejores para trabajar en construcción pongan a disposición sus necesidades de personal de todo nivel, para recibir hojas de vida de las personas interesadas en ser contratadas. Próximamente se dará a conocer el listado de empresas y la cantidad de plazas que serán ofertadas.