Empleos de Call Centers en Guatemala estarían en peligro por nueva ley de EEUU

Por revistaeyn.com

Guatemala también estpá a la expectativa, como Costa Rica, por la Ley para Mantener los Centros de Llamadas en América 2025, una iniciativa que busca frenar la pérdida de empleos en los centros de atención telefónica y mejorar la calidad del servicio al cliente en Estados Unidos.

El sector de Contact Center y BPO es un importante motor económico para Guatemala. Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), citados por Prensa Libre, este sector genera aproximadamente 55 mil empleos formales, con salarios que pueden ser hasta el doble del salario mínimo.

Los datos compartidos anteriormente abarcan únicamente a los socios del sector de Contact Center y BPO de Agexport.

Además, dentro de estos empleos, una proporción importante corresponde a empresas estadounidenses que operan en Guatemala. Según datos de Agexport, para Estados Unidos la cifra estimada es: