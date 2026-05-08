Cadena ferretera Novex invirtió US$18 millones en su tienda más grande de Costa Rica

Empresas & Management

La nueva sucursal, que se suma a las operaciones ya existentes en Curridabat, Escazú y Liberia, se construyó sobre un terreno de 14.000 metros cuadrados y cuenta con un área comercial de 5.000 metros cuadrados.

Por revistaeyn.com La cadena ferretera Novex dio un paso clave en su expansión regional con la inauguración de su tienda más grande en Centroamérica y Costa Rica, ubicada en San Francisco de Heredia, como parte de una inversión de US$18 millones. La nueva sucursal, que se suma a las operaciones ya existentes en Curridabat, Escazú y Liberia, se construyó sobre un terreno de 14.000 metros cuadrados y cuenta con un área comercial de 5.000 metros cuadrados distribuidos en 22 departamentos especializados.

La empresa destacó que este formato responde al crecimiento económico de Heredia y al incremento de la demanda de clientes de la zona, quienes actualmente representan cerca del 30 % de las ventas en línea de Novex en Costa Rica. Carlos Ramírez, gerente general de Novex Costa Rica, explicó que el proyecto representa una apuesta estratégica de la compañía por fortalecer su presencia en el país y acercarse aún más a los consumidores. “La apertura en Heredia simboliza un agradecimiento a la confianza de los clientes y un compromiso firme con seguirnos posicionando cada vez más cerca de nuestros clientes. Además, esta tienda es un ejemplo de cómo la inversión privada puede fusionarse con la responsabilidad social y crear historias de superación en las familias que hoy forman parte de Novex”, afirmó Ramírez. La operación de la tienda generó 150 empleos directos, bajo una política de equidad que distribuye las plazas en un 50 % entre hombres y mujeres. Además, un 40 % del personal contratado corresponde a personas mayores de 40 años. La compañía también destacó que, durante la etapa de construcción, el proyecto permitió crear más de 500 empleos indirectos, contribuyendo así a la reactivación económica local.