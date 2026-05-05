Claro ampliará cobertura de fibra óptica a 12 zonas francas en Costa Rica

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Actualmente más de 250 empresas instaladas en estos parques industriales de Costa Rica acceden a servicios de conectividad empresarial mediante fibra óptica.

Por revistaeyn.com La creciente demanda de conectividad de alto rendimiento impulsa nuevas inversiones en infraestructura digital dentro de las zonas francas de Costa Rica. Claro Empresas acelera la expansión de su red de fibra óptica en parques industriales y corporativos, donde operan compañías que requieren redes de alta capacidad para potenciar sus operaciones productivas y logísticas.

El despliegue se desarrolla por fases. La Fase 1, ejecutada en 2025, permitió a Claro habilitar conectividad de fibra óptica en ocho zonas francas y complejos empresariales del país, entre ellas: America Free Zone, Coyol Free Zone, Zona Franca La Lima, Evolution Free Zone, Zona Franca Solarium, MetroPark (Zona Franca Metropolitana), Centro Corporativo Ayra y Eurocenter. Por su parte, con la Fase 2, prevista para este año, Claro ampliará su cobertura a 12 zonas francas adicionales, dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana. Estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura digital que impulsa el crecimiento del sector empresarial. “Fortalecer la infraestructura convergente en zonas francas es estratégico porque se trata del sector más dinámico y tecnológicamente avanzado del país. Las empresas instaladas en estos parques dependen de conectividad confiable, un elemento clave para la continuidad operativa, la automatización de procesos y el manejo de grandes volúmenes de datos.”, señaló Camilo Torres, gerente de Claro Empresas. Como resultado, más de 250 empresas instaladas en estos parques acceden a servicios de conectividad empresarial mediante fibra óptica. De las zonas francas incorporadas a la red de la compañía, el 70 % se ubica dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM) y el 30 % fuera de ella, lo que refleja una expansión que también alcanza polos industriales en desarrollo fuera del centro del país.