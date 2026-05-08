Impressa Repuestos invertirá US$21,5 millones en centro de distribución en El Salvador

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La colocación de la primera piedra marcó el inicio oficial de las obras de una infraestructura que superará los 25.000 metros cuadrados de construcción.

Por revistaeyn.com La distribuidora de repuestos automotrices, Impressa Repuestos, anunció una inversión por US$21,5 millones para la construcción de su nuevo Centro de Distribución en San Salvador Oeste, El Salvador, un proyecto con el que busca fortalecer su capacidad logística y acompañar su expansión comercial en Centroamérica. La colocación de la primera piedra marcó el inicio oficial de las obras de una infraestructura que superará los 25.000 metros cuadrados de construcción y que, según la compañía, representa la mayor apuesta de infraestructura en los 75 años de historia de la empresa.

La construcción del complejo generará alrededor de 1.500 empleos durante la etapa de edificación, lo que dinamizará la actividad económica en San Salvador Oeste y sectores vinculados a la construcción y logística. La nueva infraestructura permitirá consolidar las operaciones logísticas que actualmente se encuentran distribuidas en distintos puntos del país, con el propósito de agilizar tiempos de entrega, optimizar la cadena de suministro y mejorar la disponibilidad de inventario para talleres automotrices, negocios y clientes particulares.