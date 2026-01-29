Costa Rica: Seis nuevas empresas invertirán US$173 millones en Zona Franca La Lima

Empresas & Management

Las compañías pertenecen a los sectores de logística, ciencias de la vida, industria médica y farmacológica, áreas estratégicas para la economía costarricense.

Por revistaeyn.com Zona Franca La Lima anunció la llegada de seis nuevas empresas al parque, firmas provenientes de Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, que representan una inversión conjunta superior a US$173 millones, la incorporación de 50.500 metros cuadrados de infraestructura productiva y una generación de 2.060 nuevos empleos aproximadamente. Las compañías pertenecen a los sectores de logística, ciencias de la vida, industria médica y farmacológica, áreas estratégicas para la economía costarricense.

Su ubicación en Cartago, el acceso a talento técnico y profesional, un ecosistema consolidado de 10.000 colaboradores, infraestructura de alto nivel y un modelo de sostenibilidad integrado a su operación convierten al parque en una plataforma ideal para empresas que buscan iniciar, diversificar o expandir sus operaciones. Las nuevas empresas se integrarán a un ecosistema de manufactura avanzada, servicios esenciales y talento local en evolución. Según Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, el dinamismo del parque responde a una estrategia clara: “La Lima avanza hacia un modelo que combina eficiencia operativa, acompañamiento integral, soluciones flexibles y una propuesta de valor ajustada a las necesidades reales de las compañías”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE