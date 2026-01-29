Costa Rica: Seis nuevas empresas invertirán US$173 millones en Zona Franca La Lima

Por revistaeyn.com
Zona Franca La Lima anunció la llegada de seis nuevas empresas al parque, firmas provenientes de Estados Unidos, México, Canadá y Costa Rica, que representan una inversión conjunta superior a US$173 millones, la incorporación de 50.500 metros cuadrados de infraestructura productiva y una generación de 2.060 nuevos empleos aproximadamente.
Las compañías pertenecen a los sectores de logística, ciencias de la vida, industria médica y farmacológica, áreas estratégicas para la economía costarricense.
Su ubicación en Cartago, el acceso a talento técnico y profesional, un ecosistema consolidado de 10.000 colaboradores, infraestructura de alto nivel y un modelo de sostenibilidad integrado a su operación convierten al parque en una plataforma ideal para empresas que buscan iniciar, diversificar o expandir sus operaciones.
Las nuevas empresas se integrarán a un ecosistema de manufactura avanzada, servicios esenciales y talento local en evolución. Según Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, el dinamismo del parque responde a una estrategia clara: “La Lima avanza hacia un modelo que combina eficiencia operativa, acompañamiento integral, soluciones flexibles y una propuesta de valor ajustada a las necesidades reales de las compañías”.
El parque proyecta un futuro de desarrollo sostenido con una oferta robusta que responde a las exigencias de sectores altamente especializados.
Este hito evidencia sus características diferenciadoras, así como el acercamiento con instituciones académicas claves de Cartago, entre ellas el Tecnológico de Costa Rica, liderado por la Zona Económica Especial de Cartago (ZEEC), y otros programas orientados a mejorar el talento humano para responder a la demanda de cada una de las empresas, y asegurar su crecimiento y desarrollo.