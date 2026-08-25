Reputación algorítmica: cómo la IA interpreta a empresas, marcas y líderes

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Los motores generativos dejaron de entregar solamente enlaces y comenzaron a ofrecer interpretaciones sobre compañías, marcas y ejecutivos. Durante la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, Luis Castellán, director general de DDI Latam, explicó por qué las organizaciones necesitan construir una “arquitectura de evidencias” antes de que los algoritmos llenen sus vacíos.

Por: Revistaeyn.com Durante años, la primera página de Google funcionó como una vidriera. Una persona escribía el nombre de una empresa, encontraba diez enlaces y comenzaba a recorrerlos. Leía noticias, visitaba el sitio corporativo, comparaba opiniones, miraba videos y, después de transitar ese pequeño ecosistema, construía su propia interpretación. Ese proceso está desapareciendo. La inteligencia artificial ya no se limita a ordenar información. La busca, la compara, la sintetiza y entrega una respuesta. En lugar de ofrecer materiales para que el usuario llegue a una conclusión, comienza a presentar directamente una versión de la empresa, la marca o el líder consultado. “Ya no estamos obteniendo resultados. Estamos obteniendo interpretaciones de nosotros”, advirtió Luis Castellán, director general de DDI Latam, durante una de las presentaciones que mayor atención despertó en la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, organizada por Estrategia & Negocios en Ciudad de Guatemala. La diferencia puede parecer sutil, pero cambia radicalmente la gestión de la reputación.

Mientras las organizaciones invierten años en construir confianza mediante productos, experiencias, relaciones y conductas, los algoritmos elaboran una representación propia a partir de las señales disponibles en internet. Esa representación puede coincidir con la realidad de la empresa. También puede ser incompleta, contradictoria o estar dominada por un episodio ocurrido años atrás. La nueva pregunta para los directorios, por tanto, ya no es únicamente qué dice Google sobre la organización. Es qué versión de ella producen ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, los resúmenes generativos de los buscadores y los algoritmos que organizan la conversación en las redes sociales.

La reputación entra en la era de la interpretación

“La reputación siempre fue una interpretación. La novedad es quién nos está ayudando a obtenerla”, planteó Castellán. En el modelo anterior, la organización podía intentar posicionar sus canales propios, responder a una crisis, relacionarse con medios y generar contenidos para mejorar su visibilidad. El usuario encontraba esas piezas y las evaluaba. La inteligencia artificial intercala ahora una nueva capa entre la información y la audiencia. Los sistemas generativos rastrean señales procedentes de páginas corporativas, noticias, documentos, foros, redes sociales, publicaciones académicas, videos y contenidos producidos por terceros. Luego realizan una lectura probabilística y construyen una respuesta coherente con lo que pudieron encontrar. No conocen el organigrama de la empresa ni distinguen si una omisión corresponde a Marketing, Asuntos Corporativos, Recursos Humanos, Legal o Sostenibilidad. Interpretan las huellas que tienen disponibles. “Mientras nosotros nos dedicamos a construir reputación para generar confianza, hoy los algoritmos construyen una versión de lo que somos”, resumió Castellán. La reputación algorítmica es esa versión.

No existe una IA separada de Internet

Las respuestas generativas no aparecen en el vacío. Se alimentan de un entorno digital construido durante años por la propia organización, sus colaboradores, clientes, proveedores, periodistas, autoridades, detractores y comunidades. Por eso, la calidad de la interpretación depende de la coherencia y la autoridad de las señales disponibles. Una empresa puede sostener en su página web que es líder, innovadora, sostenible y responsable. Pero si los primeros resultados vinculados con su nombre remiten a una controversia de cuatro años atrás, las redes concentran reclamos sin responder y no existen fuentes independientes que documenten sus avances, la IA encontrará varias versiones incompatibles. Después hará una síntesis. Castellán comparó el proceso con introducir todas las señales en una coctelera: el sistema toma lo que la empresa dice de sí misma, lo que las personas opinan, aquello que encuentran los buscadores y lo que publican los medios y líderes de opinión. La respuesta generada surge de esa mezcla. La empresa no controla completamente el resultado. Pero sí puede decidir qué evidencias produce, cómo las organiza y dónde las hace accesibles.

Cuatro calles digitales

DDI Latam identifica cuatro grandes espacios de los cuales se nutre la reputación algorítmica. El primero es lo que las personas dicen. Allí se encuentra la conversación espontánea, alojada principalmente en redes sociales. Incluye experiencias auténticas, reclamos, adhesiones, controversias y respuestas emocionales. El segundo es lo que las personas encuentran. Los resultados indexados por los buscadores condicionan la opinión incluso antes de que el usuario interactúe directamente con una empresa. Si las primeras referencias son negativas, antiguas o incompletas, esa selección define el punto de partida. El tercero es lo que otros comparten. Aquí intervienen medios de comunicación, periodistas, académicos, analistas, líderes de opinión, creadores de contenido y especialistas sectoriales. Su función no se limita a emitir opiniones: también seleccionan, contextualizan y amplifican información. El cuarto corresponde a lo que la propia organización genera: su página web, reportes, comunicados, investigaciones, repositorios, contenidos ejecutivos, documentos de sostenibilidad y canales sociales. Las inteligencias artificiales recorren simultáneamente esas cuatro calles. La reputación surge de la coherencia —o de la contradicción— entre ellas.

Uno de los principales riesgos aparece cuando una empresa hace muchas cosas correctamente, pero no las documenta. Puede invertir en seguridad industrial, mejorar procesos, desarrollar programas ambientales, formar colaboradores o transformar su gobierno corporativo. Si ninguna de esas acciones deja una evidencia pública y verificable, permanece invisible para el algoritmo. Un accidente menor o una controversia puntual, en cambio, puede ocupar los primeros resultados durante años y convertirse en la principal materia disponible para construir una respuesta. “Estamos viviendo en un mundo que necesita una arquitectura de evidencias para saber y demostrar quiénes somos”, señaló Castellán. La ausencia no es neutral. En comunicación estratégica, los espacios vacíos terminan siendo ocupados por otras voces. Algunas lo harán de buena fe y con información incompleta; otras pueden tener intereses contrarios a la organización. La IA no resuelve esa ausencia investigando dentro de la empresa. Trabaja con lo que puede encontrar. Por eso, una buena gestión reputacional ya no consiste solamente en responder cuando aparece una crisis. Exige producir evidencia antes de necesitarla.

Repetición, autoridad y coherencia

Castellán identificó tres variables especialmente relevantes en la formación de una interpretación algorítmica. La primera es la evidencia: hechos documentados y accesibles que demuestran la conducta, las capacidades y los resultados de la organización. La segunda es la repetición. Una narrativa reiterada a través de diferentes sitios y formatos puede ganar peso si no encuentra otras señales capaces de contextualizarla o contradecirla. La tercera es la autoridad. Esta última no depende exclusivamente del volumen de seguidores, el número de publicaciones o el tráfico de una página. Se construye mediante señales de verificabilidad: documentos académicos, periodismo riguroso, fuentes citadas, especialistas reconocidos y contenidos respaldados por evidencia.

La lógica se parece a la de una investigación académica. Una afirmación sin fuente despierta dudas. Un hecho documentado y confirmado por voces independientes adquiere mayor credibilidad. La clave no es llenar internet con mensajes corporativos. Es construir una red coherente de evidencias propias y validaciones externas.



Cuatro decisiones para los líderes

La gestión de la reputación algorítmica puede organizarse en cuatro movimientos. El primero es diagnosticar cómo interpreta hoy la IA a la organización. No alcanza con preguntar una sola vez su nombre en una plataforma. Es necesario comparar motores, consultas, mercados, idiomas y temas sensibles, y observar qué fuentes sustentan las respuestas. El segundo consiste en alinear narrativas, hechos y canales. Cada plataforma tiene lenguajes y funciones distintas. Un informe técnico no puede trasladarse sin adaptación a TikTok, así como una campaña social no sustituye un documento verificable alojado en un sitio institucional. El tercero es distribuir evidencia mediante fuentes confiables. La prensa, la academia, las asociaciones sectoriales y los especialistas vuelven a desempeñar un papel estratégico porque aportan contexto, independencia y autoridad. El cuarto es medir y corregir. La ventaja del entorno digital es que cada publicación, mención, búsqueda y cambio de percepción deja rastros observables. Lo que puede medirse también puede administrarse y mejorarse. Pero estas decisiones no pertenecen únicamente al departamento de Comunicación. Cuando las respuestas generadas afectan la confianza de consumidores, inversionistas, reguladores, candidatos laborales y socios, la reputación algorítmica se convierte en un asunto de gobierno corporativo y gestión de riesgos.

El negocio produce, la comunicación demuestra