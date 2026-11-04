Reservas en aerolíneas de Asia son afectadas por una brecha de seguridad

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Amadeus, un grupo empresarial español que distribuye soluciones informáticas para la industria de los viajes y el turismo, publicó en octubre en su página web un comunicado en el que señaló tener "conocimiento de una vulnerabilidad que afectaba a un entorno de visualización de reservas de viajes".

Por Agencia EFE Un incidente de ciberseguridad en los sistemas del proveedor español de ‘software’ Amadeus ha comprometido datos de cientos de miles de reservas en varias aerolíneas de Asia, entre ellas Singapore Airlines (SIA), que ha sido la última en informar del impacto de la brecha, y las japonesas Japan Airlines (JAL) y All Nihon Airlines (ANA). SIA señaló la víspera en un comunicado recogido por la cadena CNA que un acceso no autorizado a los sistemas de Amadeus afectó a datos de pasajeros que incluyen nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, datos de documentos de viaje, itinerarios de viaje y números de reserva y de afiliación a su programa de fidelización.

Amadeus, un grupo empresarial español que distribuye soluciones informáticas para la industria de los viajes y el turismo, publicó en octubre en su página web un comunicado en el que señaló tener "conocimiento de una vulnerabilidad que afectaba a un entorno de visualización de reservas de viajes". A través de dicha vulnerabilidad, por la que varias aerolíneas asiáticas han reportado afectaciones entre agosto de 2023 y septiembre de 2026, "era posible acceder a ciertos datos de visualización de reservas», si bien «no existen pruebas de que se haya accedido a datos de pago o información financiera", indicó Amadeus. Según la empresa, no hay indicios de que la filtración "haya sido explotada con fines relacionados con el ‘ransomware'", un tipo de programa malicioso que bloquea o cifra archivos para exigir un rescate a cambio de devolver el acceso a los mismos.