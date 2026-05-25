Rhythmlink inaugura operaciones en Costa Rica y proyecta 300 empleos

Por revistaeyn.com
La compañía estadounidense Rhythmlink inauguró su nueva planta de manufactura en Costa Rica, la cual estará dedicada al diseño y fabricación de dispositivos para neurodiagnóstico y monitoreo neurológico.
La inversión forma parte del grupo Graham Partners y tiene como objetivo ampliar su capacidad de producción para atender la creciente demanda de su cartera de clientes a nivel internacional.
Con esta nueva instalación, ubicada en The GreenPark, en el Coyol de Alajuela, la compañía proyecta la generación de 60 nuevos empleos durante su primer año de operación y hasta 300 puestos de trabajo en los próximos dos años.
Los perfiles requeridos incluyen personal en áreas de ingeniería, técnicos especializados, operarios de manufactura e inspectores de calidad.
David Venegas, Site Director de Costa Rica, indicó que, “la apertura de Rhythmlink Costa Rica representa un importante logro resultado de la colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas de Costa Rica, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el país.”
La instalación cuenta con 3.100 m² de área productiva y 1.500 m² de oficinas. Además, desde esta operación se fabricarán electrodos, sensores y accesorios utilizados en estudios como electroencefalogramas (EEG), electromiografías (EMG) y monitoreo intraoperatorio.
La viceministra de Comercio Exterior, Arianna Arce indicó que "Rhythmlink ejemplifica el tipo de inversión que Costa Rica busca atraer en manufactura: empresas que nos confían procesos sofisticados, que generan empleo especializado y que se integran a un sector exportador estratégico. La decisión de esta compañía de establecer en el país su primera operación en Latinoamérica es el resultado del trabajo continuo para posicionar al país como un socio confiable para la industria de ciencias de la vida".
Por su parte, Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, indicó que “la decisión de Rhythmlink de establecer operaciones en Costa Rica responde a las condiciones que ofrece el país para la manufactura de dispositivos médicos, sector que integra a más de 100 empresas y suplidores especializados, así como a la disponibilidad de talento con capacidades técnicas especializadas. Este sector se ha consolidado como uno de los principales ejes de exportación del país, donde el equipo de precisión y médico representó el 45 % de las exportaciones de bienes a marzo de 2026, superando los US$2.400 millones”.