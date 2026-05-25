Rhythmlink inaugura operaciones en Costa Rica y proyecta 300 empleos

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La inversión forma parte del grupo Graham Partners y tiene como objetivo ampliar su capacidad de producción para atender la creciente demanda de su cartera de clientes a nivel internacional.

Por revistaeyn.com La compañía estadounidense Rhythmlink inauguró su nueva planta de manufactura en Costa Rica, la cual estará dedicada al diseño y fabricación de dispositivos para neurodiagnóstico y monitoreo neurológico. La inversión forma parte del grupo Graham Partners y tiene como objetivo ampliar su capacidad de producción para atender la creciente demanda de su cartera de clientes a nivel internacional.

Con esta nueva instalación, ubicada en The GreenPark, en el Coyol de Alajuela, la compañía proyecta la generación de 60 nuevos empleos durante su primer año de operación y hasta 300 puestos de trabajo en los próximos dos años. Los perfiles requeridos incluyen personal en áreas de ingeniería, técnicos especializados, operarios de manufactura e inspectores de calidad. David Venegas, Site Director de Costa Rica, indicó que, “la apertura de Rhythmlink Costa Rica representa un importante logro resultado de la colaboración entre el sector privado y las instituciones públicas de Costa Rica, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el país.” La instalación cuenta con 3.100 m² de área productiva y 1.500 m² de oficinas. Además, desde esta operación se fabricarán electrodos, sensores y accesorios utilizados en estudios como electroencefalogramas (EEG), electromiografías (EMG) y monitoreo intraoperatorio.