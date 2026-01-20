Costa Rica suma otra empresa de dispositivos médicos: Mozarc Medical

Empresas & Management

La nueva inversión se suma a una serie de anuncios concretados en este sector y refuerza el liderazgo de Costa Rica en dispositivos médicos. El país cuenta con más de 100 empresas de este sector y destaca como el exportador #1 de dispositivos médicos per cápita en América.

Por revistaeyn.com Una nueva empresa del sector de manufactura de dispositivos médicos avanzados se instala en Costa Rica, se trata de Mozarc Medical, empresa estadounidense que instalará una moderna planta en Cartago y empezará a llenar sus nuevas vacantes en junio de 2026. “La reputación de Costa Rica, por su excelencia y su sólido ecosistema en la manufactura de dispositivos médicos, la convierten en una ubicación ideal para esta nueva planta. Aquí produciremos catéteres avanzados de acceso renal -tecnologías y productos críticos para brindar terapias de diálisis y atención a pacientes que dependen de ellas-, contribuyendo a que las personas puedan llevar vidas más saludables. Esperamos establecer esta instalación en los próximos meses y años”, destacó Ven Manda, CEO de Mozarc Medical. Esta nueva infraestructura -de aproximadamente 4.500 metros cuadrados- estará dedicada a la producción de catéteres de acceso renal, un componente crítico para el tratamiento de condiciones de los riñones tanto crónicas como agudas.

“La inversión de Mozarc Medical en Cartago demuestra por qué Costa Rica sigue consolidándose como un destino estratégico para la industria de dispositivos médicos. Nuestro talento humano calificado, una sólida experiencia productiva y el ecosistema de suplidores especializado ha permitido que nuevas empresas tengan a Costa Rica como primera opción para este tipo de proyectos y que las exportaciones de este sector crezcan un 28% a noviembre del 2025", señaló Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). La operación considerará un modelo de manufactura diseñado para la optimización de la eficiencia, calidad, y sostenibilidad; e integrará capacidades clave como moldeo y extrusión de precisión, esenciales para garantizar un desempeño consistente del producto. El acondicionamiento de la planta iniciará en enero de 2026 y se prevé que las operaciones inicien en septiembre de ese mismo año.