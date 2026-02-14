BID Invest financia con US$5 millones desarrollo de Zona Franca La Lima, Costa Rica

Por revistaeyn.com

BID Invest firmó un acuerdo de financiamiento por hasta US$5 millones con Zona Franca La Lima (ZFLL), ubicada en la provincia de Cartago, en Costa Rica, para el crecimiento del parque industrial.

La operación contempla la posibilidad de adquirir de terrenos y preparar espacios para investigación y desarrollo, fortaleciendo la capacidad del país para atraer inversión extranjera directa en sectores de alto valor agregado.

La financiación también incluye la opción de construir edificios que alberguen a múltiples empresas, lo que permite optimizar costos, reducir tiempos de instalación y facilitar el acceso a infraestructura de calidad para compañías internacionales.