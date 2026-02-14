Empresas & Management

BID Invest financia con US$5 millones desarrollo de Zona Franca La Lima, Costa Rica

El proyecto tiene como objetivo promover el desarrollo industrial y el empleo de calidad en una región fuera del núcleo metropolitano.

    Desde su apertura, Zona Franca La Lima ha superado los US$1.186 millones en inversión acumulada y ha generado más de 9.500 empleos directos, consolidándose como una de las principales plataformas de inversión extranjera en Cartago y un motor de competitividad país. FOTO CORTESÍA / E&N
Por revistaeyn.com

BID Invest firmó un acuerdo de financiamiento por hasta US$5 millones con Zona Franca La Lima (ZFLL), ubicada en la provincia de Cartago, en Costa Rica, para el crecimiento del parque industrial.

La operación contempla la posibilidad de adquirir de terrenos y preparar espacios para investigación y desarrollo, fortaleciendo la capacidad del país para atraer inversión extranjera directa en sectores de alto valor agregado.

La financiación también incluye la opción de construir edificios que alberguen a múltiples empresas, lo que permite optimizar costos, reducir tiempos de instalación y facilitar el acceso a infraestructura de calidad para compañías internacionales.

"Este modelo resulta especialmente atractivo para sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada y servicios especializados, alineados con la estrategia productiva de Costa Rica", apunta la entidad, en su comunicado.

El financiamiento consiste en una línea revolvente de hasta US$5 millones, con un plazo inicial de 18 meses renovable. Los recursos facilitarán una ejecución ágil de las inversiones, alineada con las necesidades de empresas internacionales que buscan instalarse en el país bajo altos estándares operativos.

Este impulso contribuirá a consolidar a Cartago como un polo industrial competitivo. En un país donde el régimen de zonas francas representa cerca del 64 % de las exportaciones y emplea a más de 250.000 personas, el desarrollo de ZFLL refuerza el rol de este modelo como motor de crecimiento, innovación y encadenamientos productivos.

Desde su apertura en 2014, ZFLL ha atraído más de US$1.186 millones en inversión y generado más de 9.500 empleos directos.

Además del financiamiento, BID Invest brindará asesoría técnica para fortalecer la sostenibilidad ambiental y social del parque, así como el fortalecimiento de la gobernanza corporativa. Esto incluye el acompañamiento para la obtención de certificaciones ambientales internacionales, que aseguren el uso eficiente de energía en operaciones industriales, así como su mejora continua.

