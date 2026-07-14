Exportaciones chinas crecieron 20,8 % en junio gracias a eléctricos

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Así, en el sexto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 859.050 millones de yuanes (US$126.699 millones), lo que supone un aumento del 4 % frente al dato de junio de 2025.

Por Agencia EFE El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 20,8 % interanual en junio gracias al aumento de los precios de los chips o a la fortaleza de las ventas de vehículos eléctricos. Concretamente, según los datos oficiales divulgados por la Administración General de Aduanas del país asiático, las exportaciones alcanzaron unos 2,82 billones de yuanes (US$416.013 millones) en junio.

Las cifras apuntan a su vez a un incremento del 29,4 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,96 billones de yuanes (US$289.314 millones). Así, en el sexto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 859.050 millones de yuanes (US$126.699 millones), lo que supone un aumento del 4 % frente al dato de junio de 2025. Las ventas chinas al exterior, un motor que recobra cada vez más importancia para la segunda economía mundial ante los problemas internos de demanda, continúan así su tendencia ascendente tras subir un 9,8 % en abril y un 13,8 % en mayo. En junio, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,78 billones de yuanes (US$705.327 millones), un alza del 24,2 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Superando expectativas

Los datos divulgados también reflejan que ese medidor creció un 16,9 % a lo largo del primer semestre de 2026, con las exportaciones elevándose un 13,4 % interanual y las importaciones, un 22,1 %. Aduanas también presentó los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio. En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 27 % interanual hasta unos US$412.390 millones, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+36 %) para situarse en US$286.760 millones. Ambas cifras superan ampliamente los pronósticos de los analistas, que anticipaban un ascenso del 18,2 % para las ventas al exterior y del 24 % en las compras de bienes foráneos durante el sexto mes del presente ejercicio.