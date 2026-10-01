Samsung aumenta en US$100 sus precios ante la escasez de chips

Los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra ahora tienen precios iniciales de US$1,000, US$1,200 y US$1,400, respectivamente. La versión con mayor capacidad de almacenamiento del Ultra, de 1 terabyte, aumentó US$200 y ahora cuesta US$2,000.

Samsung Electronics Co. aumentó en US$100 los precios de la mayoría de los modelos de su línea de teléfonos inteligentes Galaxy S26, trasladando los mayores costos a los consumidores en medio de una persistente escasez de memoria.

Los precios de productos electrónicos de consumo, como computadoras portátiles, consolas de videojuegos y teléfonos inteligentes, han aumentado durante el último año, mientras los fabricantes enfrentan una escasez sin precedentes de chips de memoria impulsada por el auge de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos que requieren este componente.

Samsung implementó los cambios en toda su línea S26 semanas después de que Apple presentó una línea iPhone 18 Pro más costosa y aumentó el precio de modelos anteriores, como el iPhone 17 y el iPhone Air. La serie Pixel 11, de Google, filial de Alphabet Inc., también registró un incremento de precio frente a la generación anterior.

Samsung no modificó el precio de su dispositivo Galaxy S26 más económico, el S26 FE, que fue presentado en agosto con un precio de US$700.

Los últimos dispositivos plegables de la compañía, incluidos el Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra y Z Flip 8, también quedaron fuera de los recientes aumentos de precios.

Con información de Reuters