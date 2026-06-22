Goldman Sachs recorta estimaciones del mercado de smartphones

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El banco atribuyó el deterioro de sus perspectivas principalmente al aumento de los costos de los chips de memoria, ya que la fuerte demanda de la industria de la inteligencia artificial ha reducido la oferta y llevado a los principales fabricantes de memoria a destinar más capacidad a atender ese sector.

Por revistaeyn.com Goldman Sachs redujo sus pronósticos de envíos mundiales de teléfonos inteligentes para 2026 y 2027, al considerar que los altos precios de los chips de memoria continúan afectando la demanda, aunque prevé que la mezcla de productos siga desplazándose hacia dispositivos de gama premium. La firma recortó sus estimaciones de volumen global de smartphones en 4 % y 3 %, hasta 1.140 millones y 1.170 millones de unidades para 2026 y 2027, respectivamente. Esto implica una caída del 10 % este año, seguida de un crecimiento del 3 % en 2027, frente a su previsión anterior de una baja del 6 % y un aumento del 2 %.

Goldman Sachs también introdujo una estimación para 2028 de 1.180 millones de unidades, un incremento interanual del 1 %. El banco atribuyó el deterioro de sus perspectivas principalmente al aumento de los costos de los chips de memoria, ya que la fuerte demanda de la industria de la inteligencia artificial ha reducido la oferta y llevado a los principales fabricantes de memoria a destinar más capacidad a atender ese sector. A pesar de los recortes en volumen, la entidad espera que el valor del mercado de smartphones continúe creciendo. Proyecta un aumento del 3 %, hasta US$596.000 millones en 2026, seguido de incrementos del 2 % tanto en 2027 como en 2028, hasta US$606.000 millones y US$621.000 millones, respectivamente. Según Goldman Sachs, los mayores costos de la memoria y el cambio hacia teléfonos premium con precios superiores a US$600 respaldarán el crecimiento de los ingresos, incluso si las ventas por unidades disminuyen.

Apple seguiría liderando las ventas

La firma prevé que Apple mantenga el liderazgo mundial en ventas de smartphones con 246 millones de unidades en 2026, seguida por Samsung con 235 millones de unidades. Goldman Sachs también mantiene una visión positiva sobre los teléfonos plegables, citando la entrada de nuevas marcas importantes en el segundo semestre de 2026 y nuevos formatos, como los diseños triplegables. En particular, se espera que Apple presente su primer dispositivo plegable hacia finales de ese año.