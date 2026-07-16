Publicidad digital mantendrá un crecimiento sostenido del 7,2 % anual hacia 2030

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La publicidad seguirá siendo un pilar clave de la industria y cobrará mayor relevancia a medida que la hiperpersonalización impulsada por IA transforme la relación con los usuarios, según el informe Global Entertainment & Media Outlook 2026-2030 de PwC.

Por revistaeyn.com La industria global de entretenimiento y medios (E&M) superó por primera vez los US$1,000 mil millones en ingresos publicitarios en 2025 y se proyecta que alcanzará los US$1,400 mil millones en 2030, impulsada por la hiperpersonalización basada en inteligencia artificial (IA) y la evolución de los ecosistemas digitales, según el informe Global Entertainment & Media Outlook 2026-2030 de PwC.

El estudio de PwC, que analiza 12 segmentos del sector en 53 países y territorios, prevé que la industria en su conjunto alcance US$4,200 mil millones en ingresos para 2030. Esto implicaría un crecimiento anual del 3,4 % y la generación de aproximadamente US$600 mil millones adicionales, impulsados principalmente por la expansión de los ecosistemas digitales. Dentro de los tres grandes segmentos analizados —conectividad, publicidad y consumo—, la publicidad se consolida como el principal motor de crecimiento del sector. A nivel global, la inversión publicitaria superó por primera vez los US$1,000 mil millones en 2025 y se estima que alcance los US$1,400 mil millones en 2030, lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 5,6 %. Este dinamismo estará impulsado por soluciones publicitarias habilitadas por IA en tiempo real, que permitirán mayores niveles de personalización y aumentos en el costo por mil impresiones (CPM). Solo la publicidad digital —incluyendo redes sociales, video y otros formatos online— alcanzó US$755.600 millones en 2025, tras crecer 12,2 %, y mantendrá un crecimiento sostenido del 7,2 % anual.

La taquilla global sigue en recuperación

Bart Spiegel, líder global del sector de entretenimiento y medios de PwC, destacó que “la publicidad seguirá siendo un pilar clave de la industria y cobrará mayor relevancia a medida que la hiperpersonalización impulsada por IA transforme la relación con los usuarios. En un entorno competitivo, las empresas deberán innovar en sus propuestas de valor, combinando paquetes accesibles y experiencias presenciales premium adaptadas a las necesidades del consumidor”. La taquilla global sigue en recuperación tras la pandemia, con un crecimiento proyectado del 3,5%. Asia-Pacífico liderará este avance, seguida por Europa, Medio Oriente y África (EMEA) y América del Norte. Sin embargo, este crecimiento estará impulsado principalmente por el alza en precios, ya que la asistencia a salas aumentará a un ritmo moderado del 1 %. El streaming, por su parte, mantendrá un crecimiento sólido del 6,1 %, aunque más moderado en mercados maduros debido a la denominada “fatiga de suscripciones”. En este contexto, se prevé una mayor consolidación del sector. A su vez, la publicidad ganará peso dentro de los modelos OTT (plataformas de streaming), donde actualmente representa el 19,4 % de los ingresos y podría alcanzar el 22,6 % en 2030.