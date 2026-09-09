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Apple entra en la era de los plegables con el 'iPhone Duo' por US$1.999

El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace más de siete años.

Por Agencia EFE El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, anunció este miércoles su primer teléfono plegable, bautizado como 'iPhone Duo', que tiene un tamaño similar al de un "pasaporte" cuando está cerrado -con una pantalla de 5,4 pulgadas- y costará 1.999 dólares. Cuando se despliega la pantalla, el nuevo modelo alcanza un tamaño de 7,6 pulgadas, el más grande visto hasta la fecha en un iPhone.

"Partimos de la experiencia que deseábamos para nosotros mismos: una pantalla más grande que resultara tan natural e intuitiva como la del iPad. Luego, combinamos un diseño bien pensado con tecnología revolucionaria", explicó Ternus en el evento de presentación en la sede de la empresa en Cupertino (California). El modelo recuerda al Galaxy Z Fold 8 de la empresa surcoreana Samsung, que lanzó su primer modelo plegable hace más de siete años. No obstante, el nuevo líder de Apple defendió en su presentación que el 'iPhone Duo' tiene el mejor diseño.