Samsung prevé beneficio operativo récord de US$38.000 millones en primer trimestre

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Según el informe de previsiones publicado por la firma surcoreana, la facturación por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria se elevó hasta un nuevo máximo de unos US$88.200 millones entre enero y marzo.

Por Agencia EFE El gigante surcoreano de la tecnología Samsung Electronics espera un beneficio operativo récord de alrededor de 57,2 billones de wones (unos US$38.000 millones) para el primer trimestre de 2026, multiplicando por más de ocho el resultado del mismo período de 2025, anunció la empresa. Según el informe de previsiones publicado por la firma surcoreana, la facturación por ventas del mayor fabricante mundial de chips de memoria se elevó hasta un nuevo máximo de 133 billones de wones (unos US$88.200 millones) entre enero y marzo.

Esto supondría un incremento cercano al 68 % interanual frente a los 79,14 billones de wones (US$52.514 millones) registrados en el primer trimestre del año pasado. Con respecto al trimestre anterior, el cuarto de 2025, el fabricante de semiconductores tiene previsto superar con creces un beneficio operativo que ya fue un récord con 20,07 billones de wones (US$13.318 millones). Como es habitual en sus previsiones de resultados, la empresa no facilitó estimaciones sobre su beneficio neto ni desglosó datos por divisiones de negocio. No obstante, se cree que el crecimiento se debió en gran parte al sólido desempeño de su división de soluciones para dispositivos (DS), que incluye el negocio de semiconductores, según la agencia local de noticias Yonhap.