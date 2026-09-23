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Segundo tiempo para Leo: apuesta a jugar con Meliá para una nueva escala de sus hoteles

Leo Messi y Gabriel Escarrer, CEO de Meliá Hotels International, revisaron en Miami los planes de expansión de la marca MiM que hoy reúne seis establecimientos en España y Andorra. MiM pasó de una primera etapa con Majestic a una operación respaldada por la distribución global de Meliá.

Por: Revistaeyn.com En las últimas horas, se conoció que Lionel Messi y Gabriel Escarrer se encontraron en Miami para una conversación empresarial pendiente. El presidente de Meliá Hotels International contó que ambos hicieron balance de su alianza y revisaron planes de expansión para MiM, la marca hotelera del futbolista. La noticia sugiere una nueva etapa, aunque exige una precisión: las compañías no anunciaron la compra de otro inmueble, una apertura ni un destino para el próximo hotel. El valor del encuentro está en la pregunta que abre. ¿Puede una colección de seis hoteles vinculada a una de las figuras más reconocibles del planeta crecer sin convertirse en una cadena indiferenciada? Para Messi, la respuesta dependerá de algo menos visible que su nombre en la fachada: la capacidad de operar cada establecimiento, atraer clientes internacionales y sostener una experiencia por la que el viajero esté dispuesto a pagar más.

De la inversión inmobiliaria a la marca

Messi entró en el negocio hotelero en 2017 con la compra de un establecimiento en Sitges, cerca de Barcelona.

Majestic Hotel Group asumió su gestión, y la relación dio forma a MiM, nombre asociado originalmente a Messi y Majestic. Con el tiempo, la cartera sumó hoteles en Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret y Sotogrande, en España, además de Andorra. Aquella primera etapa reunió dos aportes distintos: Messi invirtió en los activos y aportó una marca personal de alcance mundial; Majestic puso su conocimiento de la operación hotelera. La fórmula permitió construir una colección en destinos turísticos consolidados, con propiedades diferenciadas por su ubicación y propuesta. En 2025 cambió el operador. El acuerdo anunciado ese octubre estableció que Meliá asumiría desde el 1 de noviembre la gestión de los seis hoteles MiM.

Su integración en The Meliá Collection se hizo mediante un modelo de alquiler, según la comunicación difundida entonces: los establecimientos conservarían la identidad MiM y accederían a los sistemas de reservas, comercialización y fidelización del grupo español. El cambio de gestor no implicó la venta de los hoteles a Meliá. ¿Por qué terminó la relación con Majestic? Las empresas no han explicado públicamente una causa compartida. Crónica Global informó en 2025 de discrepancias sobre las condiciones económicas del vínculo anterior, una versión periodística que no equivale a una confirmación de ambas partes. Lo comprobable es el cambio estratégico: MiM pasó de trabajar con su socio fundador a integrarse en la red comercial de un grupo hotelero internacional.

El negocio detrás del nombre

La oferta de MiM se sitúa en el segmento alto de la hotelería de experiencias, aunque sus hoteles no responden a un único molde. Sitges, Ibiza y Mallorca se orientan a estadías de adultos vinculadas al Mediterráneo; Baqueira y Andorra aprovechan la demanda de montaña; Sotogrande combina golf, gastronomía y estancias familiares. Esa variedad permite captar viajeros con motivaciones distintas bajo una misma marca.

La presentación actual de MiM en Meliá pone el acento en la experiencia de cada destino y en la gastronomía. El concepto HINCHA, desarrollado con el chef Nandu Jubany, está presente en Andorra, Baqueira y Sotogrande. A ello se suman espacios de bienestar, terrazas y referencias al universo de Messi, como suites o detalles asociados a sus logros deportivos. Su figura atrae atención; la calidad de la estancia debe justificar que el huésped vuelva. Ahí aparece el atractivo económico de la alianza. Para Messi, Meliá ofrece capacidad de venta y ejecución hotelera a una colección pequeña. Para Meliá, MiM aporta activos singulares y una asociación con una figura de enorme proyección internacional. The Meliá Collection está concebida para incorporar hoteles que conservan su personalidad dentro de una plataforma de distribución más amplia.

La nueva estructura también plantea una prueba concreta: convertir la notoriedad de Messi en demanda sostenible, sin que la marca dependa únicamente de visitantes atraídos por el futbolista. Los hoteles deben competir por ubicación, servicio, gastronomía y precio frente a otras opciones de alta gama. Por ahora no se han comunicado resultados comparables de ocupación o rentabilidad que permitan medir el efecto de la gestión de Meliá sobre MiM.

Crecer, pero ¿dónde y cómo?

El encuentro de Miami abrió la conversación sobre nuevos proyectos, según lo comunicado por Escarrer. No significa que MiM vaya a abrir en esa ciudad: Miami fue el lugar de la reunión, no un destino hotelero confirmado. Tampoco se anunciaron inversiones, plazos ni una meta de establecimientos.