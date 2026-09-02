Empresas & Management

Estas son las empresas que conforman el emporio internacional de Messi

Los clubes son uno de los focos de inversión de los Messi y tal vez definan el futuro del hasta esta semana el número diez de la selección argentina cuando deje de jugar al balón.

Por Agencia EFE El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marca el cierre de una etapa deportiva extraordinaria, que transcurrió paralela a la construcción de una fortuna y un emporio empresarial desarrollado durante más de dos décadas con negocios en los sectores inmobiliario, hotelero, gastronómico y deportivo. De acuerdo a la revista Forbes, el astro argentino de 39 años embolsó durante 2025 unos US$135 millones, repartidos entre el suculento contrato con el Inter Miami y los patrocinios y vínculos publicitarios con múltiples empresas.

Los 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias a través de más de 20 años vistiendo la equipación de la albiceleste cimentaron una imagen irresistible para las marcas, que lo acompañaron desde que comenzó a destacar en el Barcelona, donde el rol de su fallecido padre, Jorge Messi, fue fundamental para la construcción de un verdadero imperio económico. Messi padre mostró un bajo perfil público y un evidente talento en la negociación, que reportaron a lo largo de los años un crecimiento imparable del patrimonio familiar, al punto de que en mayo de 2026 los medios especializados calculaban que esa fortuna ya había alcanzado los US$1.000 millones. En su rol como representante y administrador de ese patrimonio, Messi diversificó los ingresos de su hijo más allá de los contratos publicitarios -incluyó hasta la promoción turística de Arabia Saudí- y fue reinvertido en el sector inmobiliario: clubes de campo, rascacielos y hoteles de lujo. Pero esa mencionada discreción de Jorge Messi se vio empañada en varias oportunidades por la Justicia. Lionel Messi declaró en 2013 ante tribunales españoles que su padre era el responsable de sus cuentas, en el contexto de un juicio por fraude fiscal de más de cinco millones de euros que los condenó en 2016 a 21 meses de prisión, una pena excarcelable por falta de antecedentes.

Hoteles, viviendas, gastronomía y clubes en ascenso

Como titular de la firma Mega Star Enterprises, Jorge Messi figuró en la revelación periodística internacional conocida como Panamá Papers, ya que creó junto a su hijo esa empresa un día después del comienzo de esa investigación fiscal en España. La cadena MiM Hotels, con sedes en distintas zonas turísticas de España, pertenece a la familia Messi y desde fines de 2025 es operada por Meliá. Algunos de los jugadores más cercanos a la estrella argentina del fútbol, tanto en el campo como fuera de él, se sumaron a algunos negocios: con Ángel Di María construyó viviendas en Rosario, la ciudad natal de ambos; y con el uruguayo Luis Suárez fundaron el Deportivo LSM, que está en ascenso en el fútbol uruguayo.