LG Electronics y Marriott establecen alianza para impulsar hoteles inteligentes

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El proyecto comenzará con un programa piloto en 40 hoteles de diferentes marcas de Marriott en Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, ambas empresas contemplan ampliar la solución a otros establecimientos de su red internacional.

Por revistaeyn.com LG Electronics y Marriott International dieron un nuevo paso hacia la transformación tecnológica de la industria hotelera con una colaboración estratégica orientada a desarrollar una nueva generación de hoteles inteligentes, en la que los televisores de las habitaciones funcionen como un centro integrado de entretenimiento, servicios y conectividad. Ambas compañías formalizaron un memorando de entendimiento en la sede global de Marriott, en Bethesda, Maryland, Estados Unidos, para continuar el desarrollo de una plataforma tecnológica y de entretenimiento creada para las habitaciones de los hoteles.

La propuesta busca ir más allá del uso tradicional del televisor como dispositivo para ver contenidos. Mediante la combinación de pantallas inteligentes de LG, tecnología en la nube, el sistema webOS y herramientas de administración de dispositivos, la plataforma permitirá integrar entretenimiento, información del hotel y diferentes servicios digitales en una experiencia unificada. Uno de los principales componentes será un sistema de entretenimiento compatible con televisión tradicional, plataformas de streaming y canales FAST. La oferta contempla más de 40 aplicaciones OTT y alrededor de 250 canales. Asimismo, la tecnología permitirá incorporar publicidad personalizada mediante LG Channels y capacidades de inserción de anuncios directamente desde los televisores. Para Marriott, la alianza también representa una oportunidad para mejorar la gestión tecnológica de sus propiedades. La plataforma en la nube permitirá monitorear de manera centralizada el estado y rendimiento de los dispositivos conectados, ya sea individualmente, por hotel, marca, grupos de establecimientos o a escala de todo su portafolio.