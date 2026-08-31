Gray Line llega a El Salvador para ampliar la oferta de experiencias turísticas

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La compañía anunció oficialmente el inicio de operaciones en el país, donde desarrollará una oferta dirigida tanto a visitantes internacionales como al turismo nacional.

Por revistaeyn.com El Salvador suma un nuevo operador internacional a su industria turística con la llegada de Gray Line, marca especializada en recorridos turísticos y experiencias de destino que cuenta con más de 115 años de trayectoria y presencia en más de 400 destinos de seis continentes. La compañía anunció oficialmente el inicio de operaciones en el país, donde desarrollará una oferta dirigida tanto a visitantes internacionales como al turismo nacional.

El proyecto cuenta con participación de inversionistas y empresarios locales, además del respaldo de Gray Line Worldwide, y contempla una expansión progresiva de su capacidad operativa y de su catálogo de productos. En esta primera etapa, Gray Line El Salvador ya ofrece excursiones de un día, transporte turístico privado y compartido, paquetes personalizados y traslados desde y hacia el aeropuerto. La propuesta incorpora algunos de los principales atractivos del país, entre ellos la Ruta de las Flores, el lago de Coatepeque, El Tunco, El Zonte, el Centro Histórico de San Salvador, Joya de Cerén, volcanes y diferentes destinos de playa. La compañía prevé avanzar en una segunda fase a partir de octubre, cuando incorporará nuevos vehículos y pondrá en marcha el Gray Line City Tour, diseñado para facilitar el recorrido por los principales puntos de interés de San Salvador. A esta propuesta se sumará también el concepto Hop-On Hop-Off, uno de los productos más reconocidos de la marca a escala internacional. Este sistema permitirá a los viajeros subir y bajar en distintos puntos de un circuito turístico, con mayor flexibilidad para organizar sus visitas por la ciudad.