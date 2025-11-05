Shein llega a París con primera tienda física

Empresas & Management

En medio de la polémica. El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein, hasta que demuestre que su contenido en línea cumple con la ley, en plena investigación judicial por su venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas y el mismo día que abrió en París su primera tienda física.

POR EFE La marca china de moda barata Shein abrió este miércoles en París las puertas de su primera tienda física y permanente, una inauguración que llegó rodeada de expectación, tensión, y protestas de ciudadanos contra el gigante asiático. El local, situado en el sexto piso de los históricos grandes almacenes BHV frente al Ayuntamiento de París, convirtió la calle en un escenario de contraste entre clientes emocionados y manifestantes críticos con la marca y sus prácticas que denuncian como poco éticas. Hacia media mañana, alrededor de unas 200 personas formaban fila en una acera para acceder al establecimiento, mientras al otro lado de la calle se concentraban grupos de manifestantes con pancartas. Algunas de las pancartas, llevadas por grupos ecologistas, incluían mensajes como 'Shein, no'. Ambas aceras estaban reforzadas con vallas para mantener la seguridad y toda la manzana contaba con una fuerte presencia de gendarmes y policías que supervisaban el orden público. Entre los clientes, se encontraban turistas y compradores habituales, atraídos por la curiosidad o los precios bajos.

Una mujer de Marsella indicó a EFE que había venido de vacaciones y que su interés residía en conocer la disposición de la tienda, ya que había comprado previamente en línea por sus "precios atractivos". Sandrine, clienta habitual de la plataforma, destacó a EFE la relevancia de los precios asequibles: "Algunos no pueden permitirse pantalones a 40 o 50 euros; aquí pueden encontrarlos a 10 o 20. Me siento muy contenta y espero que esto funcione". Yuting, una mujer de origen chino residente en Francia desde hace diez años, resaltó la oportunidad de acceder a ropa a bajo precio. "Quiero ver la calidad. Tal vez no sea tan mala como dicen. Hay mucho desempleo y el poder adquisitivo está bajando. Para las personas con pocos recursos, comprar a bajo precio es una oportunidad. Zara, H&M... no hay mucha diferencia, solo la nacionalidad", dijo.

Cara a cara frente a Shein

Frente a la fila de clientes, la protesta se concentraba junto a la entrada del BHV. Khadija, militante contra la violencia hacia mujeres y menores, comenzó a gritar y abuchear en la calle mientras denunciaba la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil: "Tocar a un niño es tocar a la nación. No es solo un asunto de muñecas sexuales. Hay pedófilos en libertad y otros que se volverán pedófilos a través de estas muñecas". Su acción se sumó a la de otros activistas y al grupo del partido ecologista que exhibía pancartas y coreaba consignas, generando un ambiente de confrontación visible desde ambas aceras.