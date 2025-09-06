Opinión: Los errores que seguimos repitiendo en el retail

Columna de Opinión escrita por David Chayo, Country Manager de Involves en México*

Cada año, cuando se acerca la temporada de campañas en México (Julio Regalado, temporada naranja, súper verano, y el verano cuesta menos), las marcas y el retail se preparan con meses de antelación. Los equipos comerciales negocian exhibiciones, descuentos y espacios en el anaquel, y los consumidores esperan expectantes las promociones. Sin embargo, a pesar de la experiencia acumulada, todavía seguimos viendo errores repetidos que, en lugar de aumentar la rentabilidad de estas campañas, generan pérdidas o dejan escapar importantes oportunidades.

Muchas marcas gestionan por una visibilidad destacada, pero cuando visitas una tienda, encuentras un anaquel vacío o sin cartelería. Es increíble como luego de invertir millones, se sigue fallando en los más básico: tener un producto visible. Es una desconexión que genera ventas perdidas y también decepción de los clientes.

Otro error frecuente es subestimar la importancia del stock. Si vas a participar en Julio Regalado, necesitas prever la demanda. Anaqueles vacíos en la primera semana no sólo genera venta perdida, sino también frustración en los clientes que puede ser ya no te vuelvan a elegir.