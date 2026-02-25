Shein reactiva su plan en Francia: abre 5 nuevas tiendas físicas

POR EFE

Tras haber suspendido sus planes a finales de 2025, la marca china de moda rápida Shein finalmente abrirá este miércoles cinco nuevas tiendas físicas en las ciudades francesas de tamaño medio de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble y Reims, informa este martes la prensa francesa.

Los cinco establecimientos, que debían de haber abierto sus puertas en noviembre pasado -según sus planes iniciales-, estarán dentro de la cadena de centros comerciales BHV.

Estas tiendas se unen a la ya abierta en París hace cuatro meses en el BHV del Marais, y que generó una gran polémica por sus prácticas y por sus implicaciones para el comercio local.

Shein, un gigante de la moda en línea, está en el punto de mira tanto del Gobierno francés como de la Comisión Europea (CE).