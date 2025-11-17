Francia identifica cinco plataformas por venta de muñecas sexuales y armas

POR EFE

Tras haber advertido hace una semana a la china Shein, el Gobierno francés identificó otras cinco plataformas en línea por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil y de armas como machetes y puños americanos, todos ellos productos ilegales en Francia.

Así lo anunció este jueves en una entrevista a 'Le Parisien' el ministro francés de Comercio, Serge Papin.

Las plataformas identificadas por el Ejecutivo son AliExpress, Joom, eBay, Temu y Wish.