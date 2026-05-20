Sindicato de Samsung suspende huelga tras alcanzar acuerdo preliminar

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Samsung Electronics señaló que ambas partes habían alcanzado un acuerdo preliminar sobre salarios y negociación colectiva, y prometió “construir relaciones laborales maduras y constructivas”.

Por revistaeyn.com El sindicato de Samsung Electronics informó que suspenderá una huelga que estaba programada, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo salarial preliminar, evitando potencialmente una medida que amenazaba con interrumpir la producción de chips de inteligencia artificial y otros semiconductores. El sindicato laboral suspendió los 18 días de huelga previstos por casi 48.000 de sus miembros para someter el acuerdo tentativo a votación entre sus afiliados.

La votación se llevará a cabo del 22 al 27 de mayo, dijo a los periodistas el líder sindical Choi Seung-ho. Un aviso anterior publicado en el sitio web del sindicato indicaba que se realizaría del 23 al 28 de mayo. Samsung Electronics señaló en un comunicado separado que ambas partes habían alcanzado un acuerdo preliminar sobre salarios y negociación colectiva, y prometió “construir relaciones laborales maduras y constructivas”. El acuerdo de última hora llegó después de varios días de negociaciones que se rompieron en múltiples ocasiones, incluso más temprano el miércoles, cuando el sindicato anunció que seguiría adelante con la huelga. Las conversaciones se reanudaron más tarde ese mismo día después de que el ministro de Trabajo de Corea del Sur, Kim Young-hoon, interviniera para mediar.