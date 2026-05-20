Sindicato de Samsung suspende huelga tras alcanzar acuerdo preliminar

Por revistaeyn.com
El sindicato de Samsung Electronics informó que suspenderá una huelga que estaba programada, luego de que ambas partes alcanzaran un acuerdo salarial preliminar, evitando potencialmente una medida que amenazaba con interrumpir la producción de chips de inteligencia artificial y otros semiconductores.
El sindicato laboral suspendió los 18 días de huelga previstos por casi 48.000 de sus miembros para someter el acuerdo tentativo a votación entre sus afiliados.
La votación se llevará a cabo del 22 al 27 de mayo, dijo a los periodistas el líder sindical Choi Seung-ho. Un aviso anterior publicado en el sitio web del sindicato indicaba que se realizaría del 23 al 28 de mayo.
Samsung Electronics señaló en un comunicado separado que ambas partes habían alcanzado un acuerdo preliminar sobre salarios y negociación colectiva, y prometió “construir relaciones laborales maduras y constructivas”.
El acuerdo de última hora llegó después de varios días de negociaciones que se rompieron en múltiples ocasiones, incluso más temprano el miércoles, cuando el sindicato anunció que seguiría adelante con la huelga. Las conversaciones se reanudaron más tarde ese mismo día después de que el ministro de Trabajo de Corea del Sur, Kim Young-hoon, interviniera para mediar.
Ambas partes mantenían diferencias sobre la forma en que se distribuirían las bonificaciones por desempeño entre el altamente rentable negocio de memorias del conglomerado y las divisiones de chips lógicos, que registran pérdidas, según informó previamente Reuters.
Choi dijo que acordaron cómo distribuir las ganancias hacia los negocios deficitarios y que publicarán próximamente los detalles del plan tentativo en el sitio web del sindicato. También añadió que espera que los miembros aprueben el acuerdo salarial.
“Haremos todo lo posible para estabilizar las relaciones laborales en Samsung Electronics de ahora en adelante”, afirmó.
Samsung representa casi una cuarta parte de las exportaciones de Corea del Sur y además es el mayor fabricante mundial de chips de memoria, por lo que cualquier interrupción en la producción podría impulsar aumentos de precios en un momento en que el auge de la inteligencia artificial ha provocado escasez de semiconductores.
Con información de Reuters