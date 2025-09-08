SpaceX de Musk compra licencias de espectro a EchosStar por US$17.000 millones

Empresas & Management

POR EFE La empresa SpaceX, de Elon Musk, ha llegado a un acuerdo con la compañía de telecomunicaciones EchoStar, de Charlie Ergen, para comprar las licencias de espectro AWS-4 y del bloque H de la compañía por aproximadamente 17.000 millones de dólares, de los que 8.500 millones de dólares serán en efectivo y hasta 8.500 millones de dólares en acciones de SpaceX, según informaron las empresas este lunes. "Además, el acuerdo definitivo prevé que SpaceX financie un total de aproximadamente 2.000 millones de dólares en pagos de intereses en efectivo sobre la deuda de EchoStar hasta noviembre de 2027", indicaron las compañías. Con respecto a la transacción, las empresas señalaron hoy que firmarán un acuerdo comercial a largo plazo que permitirá a los suscriptores de Boost Mobile de EchoStar, a través de su núcleo 5G nativo en la nube, acceder al servicio Starlink Direct to Cell de próxima generación de SpaceX.

"Durante la última década, hemos adquirido espectro y facilitado estándares y dispositivos de espectro 5G a nivel mundial, con la visión de que la conectividad directa a la célula vía satélite transformaría la forma en que el mundo se comunica", declaró Hamid Akhavan, presidente y director ejecutivo de EchoStar. Por su parte, Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, indicó que los satélites Starlink de primera generación de SpaceX, con capacidad de conexión directa a la célula, ya han conectado a millones de personas cuando más lo necesitaban: durante desastres naturales, para que pudieran contactar con los servicios de emergencia y sus seres queridos, o incluso cuando antes no tenían acceso a la red eléctrica. "En este nuevo capítulo, con espectro exclusivo, SpaceX desarrollará satélites Starlink de próxima generación con conexión directa a la célula, que supondrán un avance significativo en rendimiento y nos permitirán mejorar la cobertura para nuestros clientes dondequiera que se encuentren en el mundo", añadió Shotwell. EchoStar prevé que esta transacción con SpaceX, junto con la venta de espectro previamente anunciada, resolverá las consultas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).