Invertir en medio de guerra: dónde encuentran oportunidades grandes inversores

Finanzas

Para los gestores globales la clave no es evitar la volatilidad, sino entender cómo se transmite a la energía, la inflación y los distintos activos financieros.

Por: revistaeyn.com Históricamente, los conflictos geopolíticos generan episodios iniciales de volatilidad, pero rara vez alteran de manera permanente el funcionamiento de los mercados financieros. La clave, coinciden los expertos, está en entender los canales a través de los cuales la guerra impacta en la economía. Uno de los principales es la energía. El foco del mercado está puesto en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta, por donde transita cerca del 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Cualquier interrupción significativa en esa ruta podría generar un shock en los precios del crudo y reactivar presiones inflacionarias en la economía global.

En este contexto, el petróleo —referenciado globalmente por el Brent Crude Oil— se ha convertido nuevamente en un termómetro de la geopolítica. Para Christian Schulz, economista jefe de Allianz Global Investors, el conflicto representa un shock relevante para los mercados, aunque todavía no necesariamente desestabilizador. Según explica, el impacto inmediato suele traducirse en una revalorización de los riesgos extremos: suben los precios de la energía, caen temporalmente los activos de riesgo y se incrementa el interés por activos considerados refugio.

Cómo reaccionan los mercados

Aunque cada conflicto tiene sus particularidades, los mercados financieros suelen mostrar patrones bastante consistentes cuando se producen tensiones geopolíticas. En primer lugar, se produce un movimiento hacia activos considerados seguros. El oro y los bonos del Tesoro estadounidense suelen recibir fuertes flujos de inversión en los primeros momentos de incertidumbre. También tiende a apreciarse el dólar, reflejando el tradicional “flight to safety” de los inversores globales. En paralelo, la renta variable suele experimentar correcciones iniciales. Sin embargo, diversos estudios históricos muestran que esas caídas suelen ser temporales si el conflicto no deriva en un shock energético prolongado o en una recesión global. Jeffrey Cleveland, economista jefe de Payden & Rygel, advierte que los inversores deben evitar conclusiones precipitadas. Según explica, muchas crisis geopolíticas provocan reacciones intensas pero de corta duración en los mercados. Una vez que la incertidumbre inicial comienza a disiparse, los inversores suelen volver a concentrarse en los fundamentos económicos. Esto explica por qué, en muchos casos, los momentos de mayor debilidad en el mercado terminan convirtiéndose en oportunidades de compra para inversores con horizontes de largo plazo.

Energía, inflación y tasas de interés

El canal de transmisión más relevante entre la geopolítica y los mercados financieros sigue siendo la energía. Adam Hetts, director global de multiactivos de Janus Henderson, señala que un aumento sostenido del precio del petróleo puede generar temores inflacionarios a escala global. Esto tiene implicaciones directas para la política monetaria. Si los precios de la energía presionan la inflación al alza, los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas de interés más elevadas durante más tiempo. Anthony Willis, economista sénior de Columbia Threadneedle Investments, coincide en que el encarecimiento de la energía podría amenazar la tendencia desinflacionaria observada en varias economías desarrolladas. En ese escenario, los mercados financieros no solo reaccionan a la geopolítica en sí misma, sino también a sus efectos sobre la inflación, el crecimiento económico y las decisiones de política monetaria.

Los sectores que suelen beneficiarse

Aunque la volatilidad suele dominar los titulares, las crisis geopolíticas también generan ganadores en los mercados. Las empresas vinculadas a la energía suelen verse beneficiadas por el aumento del precio del crudo. Grandes compañías como ExxonMobil o Chevron tienden a registrar mejoras en sus perspectivas cuando los precios del petróleo suben.

Otro sector que suele captar la atención de los inversores es el de defensa. Los conflictos internacionales suelen ir acompañados de incrementos en el gasto militar, lo que beneficia a compañías como Lockheed Martin o Raytheon Technologies. Los metales preciosos también desempeñan un papel relevante en estos contextos. Sin embargo, algunos analistas advierten que comprar oro inmediatamente después de una escalada geopolítica no siempre resulta rentable, ya que gran parte del movimiento suele haberse producido ya en las primeras horas del shock.

El nuevo paradigma de la gestión de activos

El regreso de la geopolítica como factor estructural llega en un momento de transformación profunda en la industria de gestión de activos. Las mayores gestoras del mundo administran actualmente más de US$140 billones en activos, en un sector cada vez más competitivo. En este contexto, informes de firmas como Northern Trust destacan varias tendencias que están redefiniendo la industria: -crecimiento acelerado de los private markets -mayor demanda de estrategias alternativas -presión sobre las comisiones en fondos tradicionales -uso creciente de tecnología e inteligencia artificial en la gestión -convergencia entre mercados públicos y privados Para los gestores institucionales, la resiliencia de un portafolio ya no depende únicamente de la diversificación entre acciones y bonos, sino también de la arquitectura de inversión y del acceso a nuevas clases de activos.

De la estrategia al vehículo de inversión