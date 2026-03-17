Estudio: Guatemala y Costa Rica concentran más del 50 % del consumo regional

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A nivel regional, el consumo masivo muestra una estabilización, con un incremento del 2.5 % en precios y una variación del 0.1 % en volumen, lo que refleja un entorno de alta sensibilidad a los ajustes de costos, según informe de NielsenIQ.

Por revistaeyn.com El consumo masivo en Centroamérica atraviesa una etapa de ajustes, pero también de resistencia, en un entorno económico que aún no logra consolidar un clima de pleno optimismo. Así lo revela el más reciente informe de NielsenIQ (NIQ), titulado “NIQ 2026: Pulso del Mercado – Dinámicas Clave del FMCG en 2025”, que destaca cómo los hábitos de compra han evolucionado hacia una mayor cautela financiera. De acuerdo con el estudio, el 40 % de los consumidores en América Latina se define como prudente en sus gastos, incluso entre quienes cuentan con estabilidad económica. Esta tendencia ha provocado cambios significativos en el comportamiento de compra: el 34 % de los consumidores ha migrado hacia marcas más económicas, mientras que un 31 % prioriza adquirir productos en promoción.

Según NielsenIQ, estas decisiones reflejan una búsqueda constante de maximizar el valor del dinero disponible. En este contexto, dos países destacan por su peso dentro del mercado regional. Guatemala y Costa Rica concentran más del 50 % de las ventas de consumo masivo en Centroamérica, consolidándose como los principales motores del sector. Mientras Guatemala mantiene un desempeño dinámico con un crecimiento del 4.4 % en valor y 1.2 % en volumen, Costa Rica muestra una transformación en la composición de sus ventas, donde el canal tradicional gana protagonismo frente a los autoservicios. A nivel regional, el informe de NielsenIQ señala una estabilización del consumo, con un aumento de precios del 2.5 % y un crecimiento prácticamente nulo en volumen (0.1 %), lo que evidencia una alta sensibilidad de los consumidores ante los incrementos de costos. Este comportamiento confirma que el mercado avanza con cautela, priorizando eficiencia y control del gasto.