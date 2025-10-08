Suspenden vuelo directo entre Costa Rica y Nicaragua por bajo rendimiento

La compañía aérea, con sede en Colombia, informó mediante un comunicado que la decisión responde a un proceso continuo de evaluación de su red de destinos. Este análisis tiene como objetivo optimizar la distribución de su capacidad operativa hacia aquellas rutas con mayor demanda y rentabilidad.

A tan solo medio año de haber inaugurado la ruta directa entre San José (Costa Rica) y Managua (Nicaragua), la aerolínea Avianca anunció la suspensión definitiva de este servicio a partir del 23 de octubre de 2025, debido a su bajo desempeño comercial.

“Luego de revisar el comportamiento de algunas de nuestras rutas, hemos tomado la determinación de cancelar la conexión San José (SJO) – Managua (MGA) – Miami, operada por Avianca Costa Rica S.A.. El último vuelo en esta ruta se efectuará el próximo 23 de octubre”, precisó la empresa.

Avianca subrayó que su principal prioridad es resguardar los itinerarios de los viajeros afectados. En ese sentido, todos los pasajeros con boletos adquiridos para fechas posteriores a la cancelación serán reubicados en otros vuelos dentro de la red de la aerolínea.

Además, la compañía aplicará medidas adicionales de protección para garantizar que los usuarios puedan completar sus desplazamientos sin mayores contratiempos.

La ruta que dejará de operar comprendía los tramos San José–Managua–Miami, un corredor que buscaba fortalecer la conectividad aérea entre Centroamérica y Estados Unidos. No obstante, los resultados obtenidos desde su lanzamiento no alcanzaron las expectativas de la empresa, lo que motivó su suspensión.