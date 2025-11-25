Centroamérica & Mundo

Guatemala: Café, azúcar y banano entre los productos que tendrán acceso preferencial a Corea del Sur

Entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones guatemaltecas hacia Corea del Sur alcanzaron los US$90.7 millones, lo que representa un crecimiento del 16.2 % respecto al mismo lapso del año previo.

Por revistaeyn.com Guatemala dio un paso decisivo para integrarse plenamente al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Corea del Sur y los países de Centroamérica, luego de que el Congreso ratificara el 18 de noviembre su adhesión formal al acuerdo. Con ello, el país se suma finalmente al bloque que ya había sido incorporado por el resto de naciones del istmo hace cinco años. El Ministerio de Economía (Mineco) destacó que, una vez la adhesión sea confirmada por los parlamentos tanto de Corea del Sur como del resto de países centroamericanos, se abrirá una ventana más amplia para dinamizar el intercambio comercial, atraer nuevas inversiones y estimular el crecimiento económico.

Las autoridades remarcan que el TLC brinda un marco de reglas claras en materia de comercio exterior, derechos de propiedad intelectual y flujo de capitales, además de brindar un acceso privilegiado al mercado surcoreano. Uno de los puntos centrales del acuerdo es la entrada preferencial que obtendrán varios productos guatemaltecos, considerados estratégicos para el país. Entre ellos figuran el café sin tostar, el azúcar, el banano, los acumuladores eléctricos y los desechos metálicos —especialmente aluminio y cobre—, todos rubros que ya tienen presencia en el mercado asiático y que podrían ampliar su participación con el nuevo esquema arancelario. Cifras del Mineco indican que entre enero y septiembre de 2025 las exportaciones guatemaltecas hacia Corea del Sur alcanzaron los US$90.7 millones, lo que representa un crecimiento del 16.2 % respecto al mismo lapso del año previo. Las autoridades estiman que con la entrada en vigor del TLC estas ventas externas podrían duplicarse en los próximos años.