Starbucks anuncia su expansión en Centroamérica con nuevas tiendas

La compañía anunció la apertura de Casa Bou en El Salvador, la primera cafetería insignia de Starbucks en Latinoamérica y el Caribe enfocada en el arte y la juventud.

Por Agencia EFE La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks informó que abrirá en El Salvador su primera cafetería insignia en Latinoamérica y el Caribe, y que planea expandirse además a Honduras y Guatemala. La compañía "anunció la apertura de Casa Bou en El Salvador, la primera cafetería insignia de Starbucks en Latinoamérica y el Caribe enfocada en el arte y la juventud", indicó un comunicado de prensa.

Esta tienda insignia se ubicará en el centro histórico de San Salvador, y "celebrará el 15 aniversario de Starbucks en el mercado y funcionará como un espacio para el empoderamiento juvenil a través del arte, la educación y la conexión comunitaria". "Además de esta apertura, Starbucks anunció su intención de expandirse a otras nuevas ciudades de América Latina y el Caribe, entre ellas Tegucigalpa en Honduras, (...) y Las Flores y Mazatenango en Guatemala". De acuerdo con la empresa, actualmente Starbucks cuenta con más de 1.800 tiendas en 26 mercados de Latinoamérica y el Caribe, con la participación de más de 24.000 empleados, una inversión que refleja su "estrategia de largo plazo en la región: crecer de manera constante, invertir en talento local y ofrecer experiencias minoristas impulsadas por la comunidad en mercados nuevos y existentes". "América Latina y el Caribe son parte central de la historia de Starbucks: no solo como el origen de gran parte de nuestro café, sino también como una de nuestras regiones de mayor dinamismo en crecimiento minorista", afirmó el vicepresidente senior y presidente de Starbucks Latinoamérica y el Caribe, Ricardo Arias-Nath, de acuerdo con el comunicado.